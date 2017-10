"Hacía años que no vivía esto", dijo Pepe

Se llama Pepe Moret y es de Mislata. Tiene el pase del Valencia desde tiempos inmemoriales y Toni, presidente de la Peña Valencianista de Mislata, me ha contado una anécdota sobre él que me veo obligado a compartir porque es fiel reflejo de lo que sienten en estos momentos los valencianistas.

Resulta que Pepe llevaba unos años, seguramente demasiados, en los que se marchaba de Mestalla antes de que terminara el partido aunque fuera ganando el Valencia. Al parecer, Pepe acudía a su asiento de toda la vida en Sillas Gol casi por pura rutina, por inercia y por no fallar a su cita con el Viejo Nuevo Mestalla. Y me contó Toni que el pasado sábado, ya al final del encuentro y mientras aplaudía a los jugadores, al volver la mirada a un lado vio a Pepe de pie, feliz y sonriente, y aplaudiendo orgulloso.

Dice Toni que lo vio esperar paciente hasta que el último de los futbolistas del Valencia CF se metía en el túnel de vestuarios y le dijo sonriendo: "Pepe, hoy no te has ido antes, ¿eh?". Y claro, se pueden imaginar su respuesta: "Toni, hacía muchos años que no vivía algo como esto". Y eso que Pepe experimenta y siente en sus propias carnes y que seguramente en ese instante no acertaba a explicarle a su compañero de fatigas en Mestalla, porque como dice la canción hay veces que "las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento", se llama ORGULLO DE SER VALENCIANISTA.

Ahora, cerremos los ojos, y pensemos, ¿a que nos estamos imaginando a Pepe aplaudiendo sonriente y marchar hacia Mislata encantado y feliz como una lombriz? Y digo más, al conocer esta anécdota de Pepe, seguro que todos nos hemos visto a nosotros mismos en algún momento de nuestra vida aplaudiendo al Valencia en el Viejo Nuevo Mestalla. Sin ir más lejos, yo, ahora mismo, me veo feliz abrazado a mis amigos y mirando al césped ojiplático después de ver como con dos goles de Fernando y Robert, un sábado por la noche, remontamos en apenas un minuto un partido ante el Real Meseta.

PD: Este artículo va dedicado a Ángel Blanch Torrijos con cariño. Ángel, me gustó mucho tu carta. Muchas gracias. Y no tengas dudas, el espíritu del Viejo Nuevo Mestalla nos acompañará siempre.

Y PD II: Un aficionado de Zaragoza tras el partido de Copa del Valencia en La Romareda: "Chapó por la afición del Valencia. Se ha dedicado a animar todo el partido sin faltar el respeto al rival. Gracias y suerte". ¡Grandes!

