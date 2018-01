Entre Vietto y Sandro, el que más se moje

Si Marcelino no está en Valencia entrenando al equipo y preparando el partido de Copa del Rey ante la UD Las Palmas, nos podemos hacer una idea de que el accidente de coche que sufrió hace después del partido ante el Villarreal fue muy serio. Poca broma con esto y mucho ánimo para el entrenador del Valencia y su familia. Que se tome el tiempo que considere para regresar y que cuando lo haga, sea en plenas condiciones. En estos casos, lo primero es la persona.

Por encima de la opinión

Voy a ser sincero, no he visto los suficientes partidos de Luciano Vietto y de Sandro Ramírez como para poder decir abiertamente a quién fichaba yo para el Valencia. Obviamente tengo opinión al respecto y la digo sin miedo, personalmente me gusta más Sandro pero como tampoco lo puedo fundamentar con demasiados argumentos futbolísticos hago lo que Rosendo, digo me gusta más Sandro pero no voy más lejos. Dicho lo anterior, y añadiendo que le tengo una fe ciega a todo lo que haga Marcelino con el apoyo de Mateu Alemany, diré que hay una circunstancia que considero definitiva; de entre Sandro y Vietto ficharía al que más demuestre que quiere jugar en el Valencia porque como dicen en mi pueblo, ´fa mes qui vol que qui pot´. Personalmente considero que la política de fichajes del verano pasado fue un éxito y por lo tanto, creo que para reforzar el equipo en invierno se han de seguir los mismos parámetros. Con esto no descubro nada porque es algo que tanto Alemany como Marcelino han dicho repetidamente, pero me apetece recordarlo. Paulista, Kondogbia, Neto, Murillo, Guedes, Pereira... todos se mojaron por el Valencia, todos dejaron un club con mayor potencial deportivo y económico para jugar en Mestalla. Eligieron el Valencia de Marcelino como reto deportivo y tomaron esa decisión por encima de criterios económicos. Lo que estoy intentando decir pero no termino de explicarlo en condiciones es que aunque me guste menos que Sandro, si finalmente el Valencia ficha a Vietto porque se ha mojado más que Sandro para jugar en el Valencia, automáticamente Vietto pasará a gustarme más que Sandro. Dime facilón pero es lo que hay. Quiero un equipo con jugadores que demuestren que quieren jugar en el Valencia, y si Vietto se moja porque quiere volver a ser importante de la mano de Marcelino, no seré yo quien diga que el Valencia se equivoca.

