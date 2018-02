En el Valencia nos van los líos

Definitivamente nos van los líos. No es que me haya dado cuenta ahora de ello, solo que es una buena manera de comenzar este texto, que va de líos innecesarios. Y que conste que digo que en Valencia nos van los líos y me pongo yo el primero, que no soy tan hipócrita. Y como nos van los líos, vamos con ellos pues.



Lío primero

Que se monte un debate ahora sobre si el Valencia ha de tener una secretaría técnica con su director deportivo al frente con un cometido y unas direcciones de club que han de estar por encima del entrenador de turno, como yo lo veo y lo digo con todo el cariño, son ganas de montar lío. O son ganas de defender al actual secretario técnico, contra el que nada tengo. Si se monta lío por defender a Vicente Rodríguez, que se lo haga mirar, porque aunque sea de manera indirecta, le señalan a él -a Vicente, digo- como supuesto germen del lío, y me temo que no es así. Hará bien si frena a sus hagiógrafos.

La hagiografía es la disciplina que se ocupa de contar la vida de los santos. Y digo que son ganas de montar lío porque hace tiempo que el Valencia no fichaba tan bien como ahora, y creo que esa ha de ser la base sobre la que debería arrancar el debate. Siempre he dicho que cualquier teoría es buena si se aplica bien y cualquier teoría es mala si se aplica mal. Ya sé que a Marcelino no le mola nada que le digan que ficha él, pero la realidad es que ficha él. ¿Dónde está el problema? Mientras fiche ´Coquelines´ y ´Kondogbias´, que siga fichando y que siga diciendo que no ficha.

Por otra parte, soy consciente de que la actual estructura puede parecer buena para la urgencia o el medio plazo, pero resulta que Marcelino y Mateu llegaron como cirujanos de urgencia, y a estas alturas ya deberíamos haber asumido que para Meriton los proyectos son personas. Se la fían todo a la persona que eligen, y si eligen a Mateu y Marcelino el Valencia va bien, y cuando han elegido a Neville, Ayestaran o Layhoon, el Valencia ha ido mal. Por otra parte, no termino de aclararme, porque algunos de los que claman para que Vicente tenga la capacidad ejecutiva y de decisión que ahora no tiene, cargaban contra Rufete y Ayala cuando querían que la secretaría técnica estuviera por encima del entrenador, y aplaudieron como locos cuando Nuno asumió todo el poder y se ventiló a Rufete, Ayala€ y a Salvo. La diferencia de criterio ya sabemos todos dónde está, es lo de siempre.

PD: Nada tengo contra Vicente, solo digo que si el modelo actual funciona, no veo el problema en que siga adelante. Otra cosa es que crea, como creo, que Mateu y Anil han de meter mano en los reinos de taifas en que se ha convertido la ciudad deportiva porque eso no beneficia al Valencia.



Lío segundo

Resulta que el partido del 17 de marzo ante el Alavés en Mestalla, en plenas fallas, es a las cuatro y cuarto de la tarde. Y hay quien le parece mal porque es plena ofrenda. A ver, que no se ofenda ningún fallero, pero de toda la vida de Dios, es factible que caiga un partido de Liga en plenas fallas, y teniendo en cuenta los muchos actos falleros que hay, pues con alguno ha de coincidir por narices. Tengo cero intención en defender a Tebas, pero es que todo nos parece mal€



Lío tercero

Que si Marcelino no hace más que defender a los futbolistas, y que si todo le parece bien€ A ver, para que quede claro, ayer en Radio Meseta, el mismo que aplaude a Zidane porque dice que tiene mano izquierda con los jugadores, critica a Marcelino porque cae en la autocomplacencia€ Que me saquen rajadas de Zidane, Simeone o Valverde a sus futbolistas. Pues eso.