Gabriel Paulista me sirve como ejemplo

Es Gabriel Paulista el mejor defensa central que he visto jugar en el Valencia? Rotundamente no. Y aunque lo llegara a ser algún día, jamás lo adoraré como adoré de joven a Ricardo Arias, cuya foto es la primera que colgué en mi habitación cuando por fin pude tener una para mí solo y dejé de compartirla con mis hermanas. Una habitación digo, no una foto de Arias. Pues eso, que Arias fue el primero de muchos y eso es para toda la vida. Siempre que me lo encuentro se lo digo y me mira y responde "que sí Carlos, que ya me lo has dicho muchas veces".

Después de Arias vinieron unos viejos banderines rojos y verdes con fotos de jugadores del Valencia que encontré por unos cajones olvidados, mi madre me dijo que eran de mi padre, que había fallecido hacía bien poco, por lo que colgarlos en mi recién estrenada habitación fue una liturgia que me tomé con suma calma, y que he recordado ahora sin saber a cuento de qué. Conté cuántos banderines había y los distribuí pacientemente formando un triángulo por toda la pared... Fue la primer vez que supe de tipos como Pasieguito, Roberto Gil, Quincoces, Sol, Puchades, Lico o Barrachina, y como nada sabía de ellos, tiré de instinto y supuse que los jugadores más antiguos eran los más importantes. Aquello era para mí un tesoro. Para cuando colgué el primer póster de los Ramones la cosa ya se desmadró.

Pero volvamos al fútbol. Con esto no digo que considere a Paulista un mal jugador ni mucho menos, es simplemente que he visto jugar a Ayala, Djukic o Marchena, y en mi opinión son mejores. Pero me llaman poderosamente la atención unas palabras de Marcelino sobre el defensa brasileño porque sirven para definir qué equipo quiere construir el entrenador asturiano. Estas son las palabras de Nostre Regaor sobre Paulista: "Su identificación, involucración, ambición por jugar y ganar es ilimitada. Ese es el perfil de jugadores que necesitamos para hacer un Valencia mejor".

Si tengo que definir a Paulista diría que es valiente y no se arruga ante nada. Esa es su mejor virtud. Sé perfectamente que para jugar en el Valencia hay que tener más cosas, pero si queremos competir con Atlético, FC Valors y Real Meseta, estoy de acuerdo con Marcelino, lo primero es tener futbolistas con un perfil de gladiador irreductible capaz de pelear de manera irracional como Leónidas ante los persas. Pero además, Gabriel tiene otra cosa, hace caso a Marcelino siempre. Tomemos nota de lo que viene. El que no haga lo que pide Marcelino... ¡al carrer! Por mí, perfecto.