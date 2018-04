Peter, Marcelino tiene un mensaje para ti

L os análisis y las decisiones han de tomarse en frío, creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Cualquiera que tenga una mínima responsabilidad en su trabajo sabe de qué hablo, más allá de que no siempre lo hacemos. Pero vamos, es lo aconsejable. En fútbol se puede morir de éxito y de fracaso, y aunque lo que voy a decir puede ser algo aventurado, me atrevo porque es lo que pienso en estos momentos. Veo a Marcelino sabiendo gestionar el éxito y me explico. Su mensaje después de perder en el Camp nou es ambicioso, es el primero que admite que al Valencia le da para ser cuarto pero no para ganar al Atlético, al FC Valors y al Real Meseta, y que por lo tanto, hay que mejorar. Eso es saber gestionar desde el éxito.

En este caso morir de éxito sería aferrarse al cuarto puesto del equipo y al 'casi milagro' de meterse en Champions. Al contrario, con este mensaje Marcelino nos está diciendo que a la hora de confeccionar la plantilla de la temporada que viene no valen sentimentalismos ni agradecimientos, que se quedarán los jugadores que valgan para ese Valencia competitivo que él busca y que se intentará fichar jugadores a tal efecto. ¡Esa es la clave de todo! Hay futbolistas que se han ganado el respeto esta temporada pero que en la medida en que yo quiero crecer y dar un paso hacia adelante, se caen del proyecto. No hay más.

El fútbol profesional se mide por rendimiento porque el esfuerzo y el compromiso se dan por hecho. Por otra parte, soy demasiado mayor para creer en las casualidades, y ahora nos encontramos con que el propietario viene a Valencia esta semana. Verá el partido del Getafe y se reunirá con el presidente, el director general, el entrenador y no sé si con el director deportivo, pues bien, llega el dueño y el mensaje de Marcelino es de ambición.

Está pidiendo herramientas para que le dejen mejorar el equipo y acortar distancias respecto a los tres equipos grandes del fútbol español hoy en día. De todo esto, espero volver a escuchar en boca del técnico lo que dijo tras la última reunión que tuvo con Peter Lim: "Puedo asegurar y aseguro que Lim va a darnos todo su apoyo en cualquier situación o decisión que tomemos".

Si después de estar con el propietario vuelve a decir algo similar, amigos, estaremos de enhorabuena... Por otra parte, no veo tan simple a Peter Lim como para no hacer caso a los ejecutivos que tan brillantemente han devuelto al Valencia a la Liga de Campeones. Otra cosa es que el hombre se quiera dar algún capricho, que además, está en su derecho.