Puedo prometer y prometo, aunque corra el riesgo de que alguno no me crea y hace bien, que tenía la intención de escribir única y exclusivamente del Valencia CF y sus intenciones de hacer un buen equipo de cara a la temporada que viene pero no me puedo callar. Lo siento mucho pero no me puedo callar ante uno de los mayores ejercicios de hipocresía que jamás había visto. ¿Pero qué narices de ADN ganador ni qué bobadas? Otra vez el árbitro. El Real Meseta está en la final de la Champions porque le ha guindado en los dos partidos de la eliminatoria al Bayern de Munich.

Yo admito que el único equipo del mundo capaz de ganar la Champions estando muy mal es el Real Meseta y que sin ir más lejos el FC Valors, con todo lo grande que es, cuando la gana es porque hace una temporada ejemplar, pero una cosa es eso y otra engañar a la gente. Porque engañar a la gente es que un programa como El Chiringuito que ha basado gran parte de su éxito en las polémicas arbitrales hasta el punto que tienen a un arquitecto que dice que es capaz de medir cuántos centímetros está un jugador en fuera de juego, hable tarde y poco del claro penalti que comete Marcelo y que el colegiado no pita. ¡Si hasta Marcelo ha admitido que fue penalti claro! Y engañar a la gente es que Roberto Morales, periodista de la Agencia EFE, asiduo de El Chiringuito de Pedrerol, escribió la crónica del partido para toda España y gran parte del mundo de habla hispana y definió así el penalti de Marcelo: «Después de rozar la escuadra Tolisso con un disparo colocado, llegó un centro de Kimmich que golpeaba en una mano de Marcelo en su salto para tapar espacio. Los jugadores del Bayern se desesperaban ante el colegiado tras llegar la pausa a la batalla. El factor fortuna caía del lado del rey de Europa».

Como pueden comprobar, no ha escrito la palabra 'penalti'. Muy sutil, Roberto, pero no cuela. Y para colmo sale Tomás Roncero y coge por bandera unas palabras de Muller, delantero del Bayern, diciendo que perdieron por culpa de sus errores, y las toma como bandera para acabar diciendo que cómo puede ser que un jugador alemán diga eso y que haya españoles diciendo lo contrario. Pero qué bocazas eres Tomás... ¿Para ser español hay que alegrarse de lo que a ti te dé la gana? ¿Tu eres muy mucho español y puedes alegrarte de que la Roma elimine al FC Valors pero yo estoy obligado a alegrarme de que el Real Meseta? ¿Qué será lo próximo, declarar el chotis como baile nacional? Yo quiero que pierda el Real Meseta la final, ¿pasa algo?



