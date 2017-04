Las dudas las genera Peter 'El Lejano' Lim

No hablo de Alemany... bastante se ha dicho ya y todo lo que se ha dicho sobre su persona resulta positivo. Es decir, la entrada de Alemany en el Valencia deberíamos verla con ojos cariñosos, de complicidad e implicación. Ahora bien, en el tema de Alemany y en todos los temas que tienen algo que ver con el Valencia actual existe un protagonista, ´dueño´ del calabozo, que responde al nombre de Peter ´El Lejano´ Lim. Y es por ahí, por el propio Peter Lim, donde nacen y crecen todas las dudas que arrinconan a la fe valencianista. ¿Creemos o no creemos en este nuevo Peter Lim? Pues miren, la respuesta es evidente. Querer queremos creer... pero Lim nos genera todas las dudas del mundo.



Lo de Tebas

Y sí, existe una realidad que el Valencia se encargó de negar y lo que provocó es que esa negación se convirtiera en una afirmación en la que coinciden todos los que pululan alrededor del Valencia y escriben sobre el Valencia. Javier Tebas sí está, Tebas existe y Tebas es uno de esos prohombres que sí ha recomendado a Mateu Alemany. ¿Eso es malo o bueno? Así, en frío, la respuesta debería ser que esto da igual. Todo el mundo recomienda a todo el mundo y en este caso Javier Tebas ha recomendado al Valencia a un tipo que demostró ser muy válido en su etapa al frente del Mallorca. Ahora bien, la negativa del Valencia intentando ocultar el nombre de Tebas de forma casi grotesca solo sirve para confirmar la verdad en este tama. Y sí, negarlo, al margen de una tontería más, solo puede tener el objetivo de no enfadar a Villar y sus árbitros... pero estos ya están medianamente moscas.

Lo de Alexanko

Y sí, seguimos observando el cambio en el Valencia. Alexanko ha subido a máximo responsable de la plantilla del Valencia –responsable en principio respecto al señor Alemany... veremos si don Peter Lim respeta eso– y es indudable que Alexanko forma parte también de esa historia medio oculta del Valencia que tiene una serie de ´padrinos´ que no abandonan la causa. Ojo, no voy a decir si Alexanko es bueno o malo... aunque lo que ha hecho en el Mestalla me parece regular, demasiados veteranos pensando solo en ascender al equipo pero no pensando en el primer equipo, pero sobre lo que no admito duda alguna es sobre la vinculación de Alexanko al señor Laporta (otro amigo de Lim y Mendes) ya que llegó a formar parte de su organigrama de trabajo para acceder –Laporta– a la presidencia del Barça. ¿Si eso es bueno o malo? Pues elijan ustedes... lo que sí afirmo es que es así... sin más predicciones al respecto.



Lo del Deportivo

Bien, con todos esos cambios ahora llega un partido que debería resolverse a favor del Valencia. Alemany ya le ha pegado un discurso motivante a la plantilla y estos deberían ponerse a trabajar de forma urgente. ¿Y qué me preocupa? Pues me preocupa el árbitro... los árbitros son personas normales, corrientes y molientes, y sobre ellos si que existe una duda razonable. Ellos son de Villar... ellos no son de Tebas. Así las cosas veremos ya en este partido que representa para ellos la llegada del ´tebiano´ Alemany al Valencia.

