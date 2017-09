Esto sí funciona

Este Valencia CF tiene buena pinta. Mejor dicho, este Valencia CF de Marcelino sí tiene buena pinta. El empate ante el Atlético de Madrid hay que interpretarlo como algo más que un simple reparto de puntos. Sobre el terreno de juego vimos a dos equipos más o menos parecidos, compitiendo de tú a tú, y eso no sucedía por estos pagos desde que Peter Lim tomó el mando en el club. El cambio que ha experimentado este equipo es notable. Sí, el equipo es duro, está bien colocado en el terreno de juego con el único problema de la gran ausencia de algún hombre con gol, al que vamos a echar en falta a menos hasta el mercado de invierno. Pero ha vuelto el equipo bronco y copero... y esa noticia tiene un valor enorme para el valencianismo.



Me gustó

Les voy a ser sincero. En un primer momento el empate ante el Atlético me dejó como si me faltara algo, contento pero no pleno, soñando con haber conseguido la victoria de forma rotunda. Ahora bien, una vez sosegada mi ambición, sí debo decir que a mí este Valencia CF me gusta. Al fin y al cabo teníamos enfrente a un Atlético muy cuajado y lo hicimos casi todo practicamente a su altura. Y sí, ni el Atleti ni Simeone son conformista, si al final se marcharon dando por bueno ese empate ante un Valencia que se colocó a la misma altura de antaño es por algo. Equipo bronco y copero y con la afición expectante y hasta entregada.



Dos realidades

Pienso en muchas cosas positivas pero no puedo dejar de señalar un par de asuntos que me asaltan. Nos falta gol. Es muy evidente. Delante tenemos a dos tipos implicados en su tarea pero peleados con el gol. Ni Rodrigo Moreno ni Zaza ofrecen una cifra respetable para un equipo con aspiraciones de volver a los puestos de arriba. Trabajan bien, es cierto, hasta Marcelino está más o menos satisfecho con los dos, pero por ahí el Valencia CF no está a la altura sin ir más lejos de lo que tiene en defensa. Y sí, además de esto está Soler. Yo jugando en la banda no lo veo y estando Kondogbia y Parejo en forma tampoco lo veo de titular en el centro del campo. Sí veo que en la banda se pierde. Me dicen que trabajando se va a hacer al sitio, pero a mí me da rabia que por ahí se pueda perder ese talento. Ojalá no sea así. Soy ´solerista´ confeso. Y me encantaría que triunfe a lo grande. Me quedo expectante. Soler sí puede.



El Derbi

Y sí, llega de nuevo ese duelo con un morbo especial para los aficionados, unos y otros. El Levante UD-Valencia CF enfrenta a dos equipos que han iniciado igual la temporada y que caminan emparejados en la tabla tras haber encadenados ambos un empate más que estimable en el Bernabéu. Levante UD y Valencia CF han cambiado todo en esta ciudad en el arranque de Liga. Los de Marcelino ilusionan y el inicio de la escuadra granota ilusiona incluso un poquito más. Una victoria y dos empates. Igualaditos en la tabla. Y sí, tenemos un Derbi grande este fin de semana. Partidazo encantador que esperamos todos con ganas. Porque la alegría del fútbol ha regresado por fin a esta ciudad. A ver si es para quedarse por un tiempo.

