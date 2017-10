Una especie de Albelda

Vale que eso que hablar de ´6´ suena al fútbol del siglo pasado, lejano, muy poco real... pero sin embargo resulta claramente entendible. Kondogbia es un ´6´ con todas las de la ley, cubre las espaldas de un creativo Parejo y de paso le da consistencia a la linea defensiva... desguarnecida sin Kondogbia ante el Athletic. ¿Y Carlos Soler y Dani Parejo? Pues son una pareja funcional, un apaño para cubrir las carencias, pero ambos son creativos y ninguno de ellos tiene en su cabeza jugar de ´6´, aunque lo intenten con implicación cada vez que el Valencia se lo pide.

Un tipo de siempre

Vale, sí, si nombro a David Albelda se que voy a tener gente a favor y gente en contra, futbolista rodeado de polémica más por su carácter que por su rendimiento. Pero yo lo que estoy haciendo es escribir sobre el tipo de futbolista que necesita el Valencia para tener una plantilla más completa y menos irregular. Albelda era una especie de ´6´ que ponía su firma en el centro del campo y marcaba su poderío su forma innegable. No era ni Soler ni Parejo. Sí era más un Kondogbia y un tipo que daba equilibrio al fútbol del Valencia.

Menos exigente

Vale, sí, vivo en el siglo que vivo y se que el Valencia no ha decidido buscar un hombre que le dispute la titularidad a Kondogbia... pero si que la de forma, que convierta su posición en algo más estable. Cuando hablo de un Albelda hablo de su posición en el campo y de su trabajo para el resto del equipo. Eso sí, un Albelda es muy caro y el Valencia –supongo que Marcelino García Toral– lo que debe buscar es un tipo que sepa cerrar el centro del campo y que le de seguridad a la defensa, algo que fue evidente que no sucedió ante el Athletic en el último partido, pero eso sí, a un precio real, de los que ahora maneja el club valencianista.

Periodismo evolutivo

Y sí, he cambiado. Me gusta mucho Carlos Soler pero entiendo que su sitio es prácticamente el mismo que Parejo. Uno u otro pueden jugar de ´6´ pero su puesto natural es hacerlo de ´8´, más al ataque, más coordinados en crear juego ofensivo que en destruir los ataques rivales. Por eso estimo que teniendo dos magníficos futbolistas para el centro del campo necesitamos a alguien que le de un respiro a Kondogbia en la medular cuando este no pueda jugar. Ante el Athletic para mi quedó zanjado el asunto. Ganamos el partido, cierto, pero las pasamos más canutas que nunca para sumar los tres puntos en Mestalla. Y sí, jugaron Parejo y Soler... pero me faltó la seguridad que aplica un tipo como Kondogbia.

