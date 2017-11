Estem immersos en la filosofia del "partit a partit" i la de sumar i sumar. Solament existix eixa direcció i d´ací ja no hi ha qui ens baixe de l´haca. Els tres punts aconseguits davant el ´super Leganés´, que per moments pareixia el Chelsea, ens han disparat cap amunt a una velocitat de vertigen. Triomf treballat i sofert d´un València CF que no para de créixer i fer-se, a cada encontre, més gran, si cap.

És cert que el 3-0 va ser un tant enganyós pel que es va vore a Mestalla, però el València CF va saber madurar l´encontre i amb una segona part espectacular, va ficar les coses al seu lloc. Un resultat contundent, que mostra l´eficàcia i, sobretot, la pegada dels hòmens de Marcelino. Sincerament, els valencianistes, i també els que no ho són, estem flipant amb les prestacions que està mostrant el València CF actual.

La bona sintonia entre equip- afició es fa notar cada vegada més en un Mestalla totalment entregat a la causa, i cada vegada que això es produix passen coses grans. Dames i cavallers, benvinguts a la lluita per la lliga. Això sí, sempre que els carabassots de la directiva, encapçalada per Anil Murhty i avalada per Peter Lim, no facen el ´moniato´ amb comunicats com el que varen fer l´altre dia. Però quin poc trellat i què inoportú. L´únic que provocaran és desestabilització al club. Què vol dir això de vertaders i falsos aficionats del València CF?

Ara vindran a donar-nos lliçons de valencianisme tota esta ´quadrilla´ que no saben ni de què jugava Claramunt, Saura o Puchades, per dir alguns dels jugadors emblemàtics que hem tingut. Millor que estiguen calladets i deixen fer a les persones que entenen de futbol. D´allò que s´haurien de preocupar és per trencar-se les banyes en estabilitzar econòmicament el club sense renunciar a fer un bon equip de futbol. És que em fiquen negre!

Canviant de terç, volguera saludar a una ´quadrilleta´ de Sueca, seguidors acèrrims del València CF i que també estan flipant amb la temporada actual. Especialment, Ricardo Nácher, company meu de treball, que em detallava la litúrgia dels dissabtes quan juga el València CF: Ricardo, o Ricardet, també faller de la comissió del Mercat de Sueca, s´ajunta amb els seus col·legues Rubén Sancho i Ximo Sistero per esmorzar en el bar ´el Teular´ de Sueca. Després, especulen amb el resultat del ´partit´ del València CF i es juguen uns ´eurets´ en eixes cases d´apostes que cada vegada estan més de moda i ale, a vore el partit. Un pardalet m´ha dit que el bo de Ricardet va apostar pel 3-0 en el València CF-Leganés del dissabte passat, per això va replegar alguns dinerets. Res, a vore si es nota i et pagues algo, ´gatxò´.

Ah, per cert, Anil Murthy i Peter Lim, Sueca és el poble de Puchades, Sendra i Mañò. Un vertader aficionat al València CF segur que ho sap, vosaltres ho sabíeu? Ja vos he pillat! Vinga, a partir d´ara, a pensar solament en l´Espanyol de Barcelona. Amunt!

