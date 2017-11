Hacen falta más fichajes

Al Valencia le aguó la fiesta el talento de Messi. Tras una primera parte en la que el dominio del Barça fue demoledor, el Valencia se repuso tras el descanso y estuvo a un paso de llevarse los tres puntos. Solo un pase genial del mejor jugador del mundo puso el punto y final a un partido serio y de dos caras. Buen Valencia ante un Barça tremendo. Partido serio entre dos grandes de la Liga. Pero yo con respecto al Valencia tengo un pequeño ´pero´ que me preocupa y paso a comentarlo con todos ustedes.

Plantilla pequeña

Lo tengo claro. El Valencia CF camina segundo en la Liga con autoridad pero los problemas comienzan a crecerle de forma absoluta. Como es obvio el equipo de Marcelino es un conjunto parido muy justitamente y las lesiones comienzan a marcar el futuro de este conjunto. Miren, tenemos problemas en dos centrales de garantías, lo de Guedes es una tragedia dado su estado de forma y Zaza juega con su menisco de manera muy peligrosa. Y eso quiere decir que tanto en zona de retaguardia como en el ataque andamos justitos de futbolistas para afrontar el examen que tiene por delante el Valencia.

Mercado de invierno

Y sí, ahora llega el mercado de invierno y bien haría el Valencia en incrementar una pantilla que se antoja muy justita para estas fechas del campeonato. Miren, el Valencia CF tiene en la palma de su mano estar en la Liga de Campeones la próxima campaña, pero para conseguirlo necesita una plantilla algo más completa que la actual. Es un conjunto bien planificado –no está en Europa y eso se nota– pero se va a quedar algo insuficiente ahora que comienzan a aflorar las lesiones y Marcelino comprueba que no tiene recambios de garantías par seguir armando un equipo competitivo.

La segunda parte

Con un buen equipo sí eres capaz de plantarle cara al Barça durante una segunda parte repleta de emociones. Pero ese equipo es muy justito y necesita un empujón importante si realmente quiere seguir siendo un claro candidato a todo de aquí a final de temporada. Y eso significa de forma clara y rotunda que Alemany y Marcelino tienen que estar astutos en este mercado de invierno que ya es casi inminente. La plantilla se resquebraja y es importante de aquí al mercado de invierno darle un punto más de amplitud y cordura. Con lo que tienes la temporada se te puede hacer muy dura por lo que queda de ella.

Bien por Valverde

Por cierto, me quito el sombrero ante el entrenador del equipo azulgrana. Cuando fue requerido al final del encuentro para que diera su opinión sobre ese gol que se coló de forma lamentable en la meta de Neto comentó que sí, que había pasado eso, pero que hace bien poco el Barcelona se vio favorecido por un gol tras salir el balón antes fuera del campo. Ilegal como una casa. Y sí, el gol fue rotundo y la cantada de Neto espeluznante. Un árbitro ciego no lo vio y eso sin duda alguna favoreció al Valencia en la primera parte. Pero nada más. Me quedo con lo que dijo Valverde... y con la sensación de que la tecnología punta debería estar implantada en el fútbol hace mil años.

Y la peluca ´taronja´

Y sí, pensando en el partido del domingo y metido ya en el encuentro de Copa inminente ante el Zaragoza les aseguro que no puedo dejar de pensar en Jaume Ortí y en cómo se mereció el cariño que le dio todo Mestalla en su despedida. Le peluca naranja de Rodrigo celebrando el gol del Valencia fue sin duda una carantoña a ese presidente que se fue sin dejar un solo enemigo sobre sus espaldas. Un detalle realmente bonito y justo. Adeu Bonico.

