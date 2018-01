La vuelta de Carlos Soler y la Copa

El Valencia CF está jugando sus útimos partidos con la ausencia de Carlitos Soler en el carril diestro del ataque valencianista y eso por un lado me da pena –pena por él, por el futbolista y un mal diagnóstico– y por otro me produce cierta alegría. Ojo, alegría pero no por su ausencia, sino por ver que otros jugadores han actuado en su puesto con absoluta dignidad y buen rendimiento. El último fue incluso Maksimovic para sorpresa del personal pero no para Marcelino. Acertó el técnico al cien por cien y ya veremos qué pasa con el partido de esta noche, aunque es posible que sea Andreas Pereira el elegido. Pero vuelvo con Soler y con su recuperación. Fue la gran apuesta de Voro la pasada temporada y lo estaba jugando casi todo en la presente. Solo Parejo, sancionado para el próximo partido de Liga, pero no para la Copa –es decir sí jugará contra el Real Madrid, calculador que es uno– llevaba acumulados más minutos jugados que Soler en la actual campaña y eso quiere decir mucho. Ahora bien, no forcemos. Soler está cogiendo el ritmo y la buena sintonía física en los entrenamientos pero es pronto que vuelva ante el Deportivo Alavés o el sábado frente a la Unión Deportiva las Palmas. Sí estará para reaparecer justamente contra el Real Madrid, pero esa posibilidad la dejamos en manos de Marcelino, que siempre parece que sabe bien qué hacer con su equipo. Ahora bien, juegue o no juegue la noticia es buena. Su vuelta a estar disponible es un hecho para el Valencia CF.

Los dos delanteros

Ahora volvemos al partido de Copa de hoy y a todo lo que nos jugamos esta noche ante el Deportivo Alavés. Damos por sentado el buen trabajo que está realizando ´Pitu´ Abelardo en el conjunto vitoriano y eso es algo que hay que destacar y de paso tener en cuenta. Ahora bien, a mí me preocupa cómo van a afrontar los de Marcelino este encuentro y más concretamente quiénes van a ser los dos atacantes en este partido de cuartos de final de la Copa. ¿Mi opción? Pues miren, sin saberlo a ciencia cierta yo me inclinaría por la dupla formada por Zaza y Vietto. Ninguno de los dos fueron titulares en el último e inmediato partido de Liga ante el Deportivo y sería más que interesante que ambos estuvieran en el once de partida ante el conjunto vasco. A Zaza lo veo casi seguro y con Vietto me entran ciertas dudas con Rodrigo. Lo normal es que Vietto hiciera pareja con Zaza y nos volvieran a desplegar un fútbol ofensivo y con mordiente. El Deportivo Alavés es a priori un rival que va a jugar con una defensa compacta y bien pertrechada para dejar en el aire la eliminatoria de cara al partido de vuelta. Y ante un rival así da toda la impresión de que con la fortaleza de Zaza y con el fútbol de creación y esperemos que de nuevo de acierto de Vietto el duelo quede prácticamente sentenciado hoy mismo.

