Lola Ochoa: "El deporte es deporte, da igual que sea masculino, femenino o adaptado"

Lola Ochoa (València, 1978) es una jugadora de tenis en silla de ruedas. Ha representado a España en cuatro Olimpiadas y en distintos Campeonatos del Mundo, y ha estado entre las cien mejores deportistas en el ranking mundial. Es titulada en Administración de Empresas y trabaja a jornada completa en Banco Sabadell. Compagina el deporte de elite con su profesión desde hace años y, además, se presta a colaborar en conferencias, congresos y jornadas, donde explica en primera persona su experiencia deportiva. Hace unos días, formó parte de la mesa redonda de mujeres deportistas organizada en el marco de las I Jornadas Mujer y Deporte de la Universitat. Con este motivo, nos responde a las siguientes preguntas:

¿Qué puedes concluir tras tu participación en las I Jornadas Mujer y Deporte de la Universitat de València?

Ha sido una gran experiencia el poder participar en una mesa redonda junto con otras mujeres deportistas hablando de Mujer y Deporte.

¿Te ha gustado la programación del encuentro?

Sí, creo que se ha tratado el tema desde distintos ámbitos lo que ha hecho que las jornadas hayan sido muy interesantes.

¿Qué hace falta para seguir avanzando en la visibilización de la mujer deportista?

Creo que es muy importante trabajar en la educación de niños y niñas, y en el fomento del deporte femenino. El deporte es una parte fundamental de la vida de las personas y debería poder ser igual de importante para hombres y mujeres.

¿Cómo decides dedicarte al deporte profesional?

Desde muy pequeña he sido muy deportista. Descubrí que podía competir por todo el mundo jugando al tenis en silla de ruedas, que ha sido siempre mi deporte favorito, y eso me hizo querer seguir mejorando y poder competir con las mejores del mundo.

¿Cuál ha sido tu mayor lucha dentro del mundo del deporte?

El que se conozca que una persona con discapacidad física puede realizar una gran cantidad de deportes adaptados, uno de ellos, el tenis en silla de ruedas. Que la gente lo sepa, lo vea y pueda probarlo, y así animarse a practicarlo.

¿Alguna vez has sentido más presión que tus compañeros por ser mujer?

No, afortunadamente no.

Otra de las apuestas de la Universitat de València es la visibilización del deporte profesional adaptado y de la actividad física adaptada, ¿cómo percibes ahora la situación de esta categoría deportiva?

Cada vez hay más gente practicando deporte adaptado y dedicándose a nivel profesional, pero todavía falta mucho, se necesitan más ayudas, mayor difusión del deporte adaptado y una mayor valoración de la gente. El deporte es deporte, da igual que sea masculino, femenino o adaptado.

Tras cuatro olimpiadas y numerosos campeonatos de España y del mundo, ¿podrías describir algunas de las luces y sombras del deporte adaptado femenino?

Creo que hay grandes deportistas femeninas tanto a nivel internacional como en España, y que existe un gran nivel en el deporte adaptado. Poco a poco, hay que seguir trabajando en que haya más mujeres practicando deporte adaptado.

¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida deportiva?

Ha habido muchos pero sin duda me quedo con la participación en cuatro Juegos Paralímpicos.

¿Y el que recuerdas con más pena, quizá?

Esos momentos me han servido de aprendizaje, así que tampoco son malos momentos.

¿Planes de futuro?

Seguir mejorando cada día y disfrutar de un deporte tan bonito como el tenis en silla de ruedas.