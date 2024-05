Ojeleye: "En la Euroliga o en la Eurocup, voy a estar en el Valencia Basket"

El alero estadounidense con pasaporte nigeriano Semi Ojeleye aseguró este jueves, tras renovar dos años con el Valencia Basket, que quiere "seguir construyendo algo" en el club, con el objetivo de tener "un equipo especial en Valencia en el futuro".

"He estado pensando un tiempo largo sobre lo que quiero hacer -antes de renovar, pues terminaba contrato este próximo mes de junio- y quiero seguir construyendo algo aquí, tener la oportunidad de tener un equipo especial en Valencia del futuro", explicó en declaraciones a los periodistas tras la cuestación contra el cáncer que, de manera anual, realiza el Valencia Basket.

Afirma que el equipo puede seguir creciendo

Ojeleye, que será 'taronja' hasta 2026, subrayó que sabe que no acabaron bien la Euroliga, pero incidió en que el equipo quería y que tienen "la oportunidad de mejorar" de cara a los 'playoffs' de la Liga y también para el año que viene.

"Aún no sabemos si será la Eurocup o la Euroliga, obviamente quieres jugar Euroliga, pero voy a estar en este equipo. Vamos a construir un equipo e independientemente de dónde juguemos -la temporada que viene- podamos volver a Euroliga e intentar hacerlo mejor", explicó Ojeleye, después de que el Valencia Basket no entrara al 'play in' en la máxima competición continental.

Ojeleye seguirá en el Valencia Basket / Germán Caballero

Encantado en València

Así, Ojeleye comentó que le gusta "mucho la ciudad, los fans y también los compañeros" y señaló al respecto que Valencia es "igual de bueno que cualquier equipo" cuando mueve la bola y defiende, aunque avisó de que el Madrid, al que se enfrentan este viernes, "es uno de los mejores equipos, si no el mejor, de Europa".

Pide concentración en defensa

No obstante, pidió "seguir moviendo la bola" como en este último mes y mejorar en defensa: "Nuestra defensa a veces ha sido muy buena y otras hemos bajado. Si seguimos teniendo el objetivo puesto en la defensa y mover la bola, podemos hacer algo especial en los playoffs", concluyó