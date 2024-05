Los mensajes del valencianismo en el vaciado de Mestalla

La manifestación contra los dirigentes del Valencia CF, club que va a encadenar más de cinco años sin participar en competiciones europeas, va ganando adeptos en los minutos previos al partido entre el equipo de Rubén Baraja y el Girona FC. A partir de las 19:00 h, hora del inicio del encuentro de la jornada 37 de la Liga, el propósito de la protesta es continuar fuera y vaciar Mestalla.

La concentración de aficionados, que denuncia la delicada situación a la que Peter Lim ha sumido al Valencia y que lanza un SOS a la clase política valenciana, ha comenzado a las seis de la tarde en la Avenida de Suècia. Aparte de los cánticos que claman por la marcha del máximo accionista, los mensajes de las pancartas también llaman la atención en la calle.

Entre los textos que pueden leerse en telas, cartulinas y banderas del valencianismo destacan algunos como: "El sentiment està fora, el negoci es queda dins", "Os sacaremos de nuestro club", "Ni olvido ni perdón". Una en inglés reza así: "Peter Lim is killing a feeling, a passion, Peter Lim is killing us. Lim, get out of here now". Uno de los fines del vaciado del estadio es internacionalizar la protesta y poder visibilizar en diferentes partes del mundo el sufrimiento de los seguidores como consecuencia de una gestión negligente.

Un grupo de aficionados con la pancarta de 'Lim go home' / E. Ripoll

Aparte de Lim, Mendes o la presidenta, Layhoon Chan, otros ejecutivos que trabajan en el club también están siendo objeto de los cánticos de los valencianistas. "Solís, canalla, fuera de Mestalla" o "Corona es un florero" son dos que se han hecho habituales en las últimas manifestaciones.

Las pancartas, además, no solo se dirigen hacia Meriton y los ejecutivos del club. Las hay también para el banco que es el principal acreedor del club, CaixaBank, o para la Administración. Por ejemplo: "CaixaBank, soluciones, el Valencia CF se muere", "No al convenio", "Català y Mazón, ni fichas ni ATE ni convenio, respetad a la afición. Mestalla, cosa nostra".

Entre las clásicas pancartas, sobresale la que lleva las palabras del mítico Vicente Perís, gerente que murió en 1972. "Al Valencia CF venim a servir i no a servir-nos-en". La lona con su imagen reclama que el Valencia sea declarado BIC (Bien de Interés Cultural) y no se conceda ningún convenio a Lim.