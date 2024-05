Peter Lim consuma otro fracaso europeo

Los milagros no existen. El sueño europeo se ha acabado. El Valencia no jugará en Europa la próxima temporada. El equipo se despidió anoche en San Sebastián de cualquier opción matemática. Ni sextos ni séptimos. Ni Europa League ni Conference League. La ‘zona Meriton’ a mitad de tabla espera. Y gracias. Si el equipo ha llegado a la antepenúltima jornada de LaLiga con opciones ha sido única y exclusivamente gracias al trabajo y al compromiso de Rubén Baraja y sus jóvenes futbolistas. Al Pipo y sus niños no se le puede reprochar nada. Bastante han hecho con haber sumado 48 puntos. El único culpable se llama Peter Lim.

El máximo accionista ha sacado al Valencia del mapa europeo. El último lustro de la ‘era Meriton’ es un despropósito. Anoche se consumó la quinta temporada consecutiva del equipo sin Europa. Desde la 2020/21 hasta la 2024/25. Para encontrar el último partido europeo del Valencia de Lim hay que remontarse al mes de marzo de 2020 en aquella eliminatoria contra el Atalanta en la Champions League días antes de la pandemia. El club acumula más de 1.500 días sin Europa. El dato contrasta con la tendencia de la Real Sociedad. El equipo de Imanol Alguacil se clasificó por quinto año consecutivo para Europa por primera vez en la historia. Hay proyecto y ganas de crecer. Todo lo contrario que en Singapur. Lim ha abandonado al Valencia a su suerte a base de dejadez, conformismo y falta de compromiso. El agujero cada vez es más grande.

El agujero de Meriton

La temporada se le ha hecho demasiada larga al equipo. La racha de 1 de 15 puntos ha sepultado cualquier esperanza de luchar por Europa. El equipo ha llegado al tramo final de la Liga con las fuerza al límite y sin la fortaleza mental, ni la jerarquía, para luchar por un objetivo mayor. Baraja y sus chavales han rendido por encima de sus posibilidades desde verano, pero ni siquiera así ha sido suficiente. Ellos no tienen la culpa. La plantilla no estaba confeccionada para luchar por Europa. El objetivo real de este joven equipo era asegurar la permanencia en la categoría como afirmó la presidenta Layhoon Chan a principio de temporada. Meriton condenó al equipo al sufrimiento en el mercado de verano e invierno con una de las plantillas más flojas e inexpertas de la historia. El resultado es otra temporada sin Europa. Y van muchas con Meriton. El Valencia de Lim solo ha jugado en competiciones europeas en 3 de 10 años. El 27% de sus temporadas. Un porcentaje que contrasta con el 72% que registraba antes de la llegada del máximo accionista. El Valencia desaparecerá del ránking UEFA tras 7 de 10 años sin disputar competición europea.

El Valencia perdió contra la Real Sociedad y dice adiós a Europa. / EFE

El fracaso europeo de Peter Lim y el miedo por la supervivencia del club bajo su gestión puede derivar dentro de tres días en el segundo vaciado de Mestalla de la ‘era Meriton’. El Valencia-Girona del domingo, ya sin opciones matemáticas de Europa, puede convertirse es un grito de auxilio del valencianismo al mundo: «Lim go home».