Resultados y clasificación de ACB

|01.11.2025 - 02.11.2025
|01/11
|Baxi Manresa
|79 - 77
|Bilbao Basket
|Finalizado
|01/11
|Unicaja
|95 - 71
|Bàsquet Girona
|Finalizado
|01/11
|Gran Canaria
|102 - 85
|MoraBanc Andorra
|Finalizado
|01/11
|Breogán
|95 - 74
|Covirán CB Granada
|Finalizado
|02/11
|Joventut
|82 - 68
|Força Lleida
|Finalizado
|02/11
|Basket Zaragoza
|83 - 95
|Real Madrid
|Finalizado
|02/11
|FC Barcelona
|78 - 81
|UCAM Murcia
|Finalizado
|02/11
|Valencia Basket
|100 - 82
|San Pablo Burgos
|Finalizado
|02/11
|Baskonia
|52 - 48
|La Laguna Tenerife
|19:00
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|PF
|PC
|(Dif)
|1
|Valencia Basket
|5
|5
|0
|507
|421
|86
|2
|La Laguna Tenerife
|5
|4
|1
|439
|368
|71
|3
|Joventut
|5
|4
|1
|449
|400
|49
|4
|UCAM Murcia
|5
|4
|1
|438
|393
|45
|5
|Real Madrid
|5
|4
|1
|453
|414
|39
|6
|Unicaja
|5
|3
|2
|418
|389
|29
|7
|Força Lleida
|5
|3
|2
|423
|425
|-2
|8
|Baskonia
|5
|3
|2
|412
|424
|-12
|9
|Basket Zaragoza
|5
|2
|3
|462
|449
|13
|10
|FC Barcelona
|5
|2
|3
|428
|427
|1
|11
|Gran Canaria
|5
|2
|3
|413
|412
|1
|12
|Baxi Manresa
|5
|2
|3
|410
|423
|-13
|13
|Breogán
|5
|2
|3
|426
|458
|-32
|14
|Bilbao Basket
|5
|2
|3
|390
|422
|-32
|15
|San Pablo Burgos
|5
|1
|4
|433
|466
|-33
|16
|Bàsquet Girona
|5
|1
|4
|419
|481
|-62
|17
|MoraBanc Andorra
|5
|1
|4
|399
|487
|-88
|18
|Covirán CB Granada
|5
|0
|5
|387
|447
|-60