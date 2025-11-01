Síguenos en redes sociales:

Resultados y clasificación de ACB

Resultados de la jornada 5ª
01.11.2025 - 02.11.2025
01/11 Baxi Manresa Baxi Manresa 79 - 77 Bilbao Basket Bilbao Basket Finalizado
01/11 Unicaja Unicaja 95 - 71 Bàsquet Girona Finalizado
01/11 Gran Canaria Gran Canaria 102 - 85 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra Finalizado
01/11 Breogán Breogán 95 - 74 Covirán CB Granada Covirán CB Granada Finalizado
02/11 Joventut Joventut 82 - 68 Força Lleida Finalizado
02/11 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 83 - 95 Real Madrid Real Madrid Finalizado
02/11 FC Barcelona FC Barcelona 78 - 81 UCAM Murcia UCAM Murcia Finalizado
02/11 Valencia Basket Valencia Basket 100 - 82 San Pablo Burgos San Pablo Burgos Finalizado
02/11 Baskonia Baskonia 52 - 48 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 19:00

Clasificación jornada 05ª ACB

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Valencia Basket Valencia Basket 5 5 0 507 421 86
2 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 5 4 1 439 368 71
3 Joventut Joventut 5 4 1 449 400 49
4 UCAM Murcia UCAM Murcia 5 4 1 438 393 45
5 Real Madrid Real Madrid 5 4 1 453 414 39
6 Unicaja Unicaja 5 3 2 418 389 29
7 Força Lleida 5 3 2 423 425 -2
8 Baskonia Baskonia 5 3 2 412 424 -12
9 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 5 2 3 462 449 13
10 FC Barcelona FC Barcelona 5 2 3 428 427 1
11 Gran Canaria Gran Canaria 5 2 3 413 412 1
12 Baxi Manresa Baxi Manresa 5 2 3 410 423 -13
13 Breogán Breogán 5 2 3 426 458 -32
14 Bilbao Basket Bilbao Basket 5 2 3 390 422 -32
15 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 5 1 4 433 466 -33
16 Bàsquet Girona 5 1 4 419 481 -62
17 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 5 1 4 399 487 -88
18 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 5 0 5 387 447 -60