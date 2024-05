Gayà, tras quedarse fuera de Europa: "A los chavales no les podemos pedir más"

Gayà, que no jugaba desde el 17 de marzo por una lesión muscular, regresó al verde en San Sebastián. El capitán llegó tan justo que solo pudo jugar el tramo final del partido. Salió y el equipo lo notó, pero no fue suficiente. El equipo dio el último arreón en busca del empate ante la Real Sociedad y no fue posible. El resultado final, otra derrota para estirar la mala racha del equipo (1 de 15 en los últimos cinco partidos) condenó definitivamente al Valencia CF a quedarse de nuevo y por quinto año consecutivo fuera de competición europea.

El capitán, tras culminar el partido, fue protagonista a pie de campo en el micrófono de Movistar y dio la cara por su equipo. Para el defensor, "a los chavales no se les puede pedir más" y es momento de valorar el trabajo del equipo, que "dio un paso adelante" para lograr el objetivo (tristemente, el objetivo del VCF es la salvación) evitando el sufrimiento del año pasado.

Estas fueron las declaraciones de Gayà tras culminar el choque en Anoeta:

Indignado y diciendo 'no, no' con la cabeza al acabar el partido ¿Por qué?

"El árbitro no ha añadido un minuto más, se ha perdido mucho tiempo en el descuento. Simplemente estoy indignado por eso".

Análisis del partido y nueva derrota del equipo

"Es verdad que ha sido una pena, hemos tenido en un par de llegadas claras la opción... Esa de Alberto Marí. El equipo en la segunda parte ha trabajado bien el partido. En la primera nos ha costado un poquito más. Hemos entrado con dudas, nos han marcado muy pronto y lo hemos pagado. En estos partidos los detalles marcan la diferencia, hoy ha caído de su parte. Veníamos con la opción de ganar, pero no ha sido posible"

Fuera de Europa. ¿Reflexión final?

"A los chavales no les podemos pedir más. Han hecho una temporada fantástica, después de lo que veníamos. Me acuerdo de todo lo que sufrimos el año pasado. Han dado un paso hacia adelante y se nos ha escapado, teníamos opciones reales de estar arriba. Esta última dinámica en casa nos ha penalizado muchísimo. En casa veníamos estando fuertes. A los chavales no se les puede exigir más".