Baraja, sobre el proyecto de Meriton: "Yo puedo querer un Ferrari, pero si tengo un Škoda..."

¿Le pesó a la plantilla verse tan cerca de Europa? ¿Aprendizaje de esto?

"Lo que podemos sacar de positivo es el jugar estos partidos contra grandes equipos, en estos grandes escenarios... Luego saber jugarlos y ganarlos. Es la diferencia entre equipos que se mantienen en la élite. Nosotros no hemos sabido competir contra Real Sociedad, Betis, Barcelona... hicimos méritos, pero no hemos sabido.Tuvimos opciones... Si todo esto lo vas valorando, te das cuenta que ganar es muy difícil y que si no sigues el ritmo de los mejores en el puntaje, no puedes pelear con ellos. No es no competir, es no ser capaces de seguir el puntaje para estar con los mejores. Hemos ido al límite de nuestras posibilidades durante todo el año y esto a mí me deja tranquilo de cara a lo planteado al inicio de la temporada"

Real Sociedad, de nuevo a Europa: cinco años seguidos e Imanol

"Para estar donde está la Real Sociedad durante tanto tiempo hay que hacer muchas cosas bien. Lo que más me gusta es su identidad. Saben a qué juegan. Es un equipo muy completo con muchas variantes y las saben ejecutar. Esto lo hace fichar con acierto y mantener plantillas durante cuatro años. La continuidad, lógicamente... la última vez que la Real Sociedad jugó Champions... estuvo cerca de bajar. Este año ha llegado a cuartos de Champions, ha competido con grandes equipos y ha mantenido el resto de objetivos. La constancia de este equipo tiene mucho valor. La sensación es que esa continuidad es la que a todos los entrenadores nos gustaría"