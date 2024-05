Meriton y Europa, polos opuestos

El valencianismo llegó a Mestalla antes de las 18:30 con ilusión. Con el nerviosismo previo a un partido que se sabía importante y que miraba de fondo a la Conference League. La realidad con Meriton había alejado a la gente de esos días en los que Europa parecía posible. Pero ese ‘feeling’ fue efímero y duró 90 minutos y un gol en contra de Javi López. Con el KO contra el cuadro de Luis García Plaza, la clasificación se antoja una utopía y aunque quedan 12 por disputar y el Betis está a cinco con un calendario difícil, todo apunta a que se esfumaron contra el Alavés gran parte de las opciones de viajar el próximo año por el Viejo Continente. Y además entra otro factor en escena y es el fin de ciclo al completar un lustro sin jugar Europa, algo que te deja muy tocado en el ránking UEFA.

En estos momentos, el Valencia CF de Meriton era el 94 clasificado para el máximo organismo del fútbol europeo en base a los puntos obtenidos en los últimos cinco años. Sumó 17.000 en la temporada 19/20 y desde entonces pleno de ‘ceros’ en la 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 y, de confirmarse la no clasificación a Europa, también en la 24/25. Eso provocará que el cuadro de Mestalla desaparezca de un ránking que en otra época contaba con su presencia en posiciones muy altas. Con Peter Lim al mando, eso sí, todo ha cambiado. Los diez años anteriores a la llegada del singapurense, el Valencia CF siempre jugó competición europea. Contando ya la próxima campaña, el valencianismo vivirá un ciclo de once años con hasta ocho ausencias, cinco de manera consecutiva, con el único matiz de que la primera no lo hizo por la herencia del curso previo. En definitiva, siete de diez sin clasificación europea con Peter Lim.

Peter Lim llegó bajo la promesa de algunos de los protagonistas en el proceso de venta de ser «la transacción más grande del fútbol mundial». Y por muchas historias de que el club tenía deuda y que la situación ya era mala, en ese momento ya conocían las cifras y se lanzó ese mensaje a la gente. Es decir, no cuela lo de la herencia de la etapa anterior. Sobre todo porque un multimillonario, cuando compra un paquete de acciones, conoce hasta el mínimo detalle la situación económica y aún así se aseguró que el proyecto era para incluso competir LaLiga y hasta la Champions. «Este equipo se diseñará para ganar la Champions», se llegó a explicar. Desde entonces, sin embargo, todo se ha desvanecido.

El balance desde la llegada de Meriton

La 2014/15 apareció de forma ilusionante. Debut de Lim, clasificación a Champions, gran juego con Nuno y el convencimiento de que era el punto para crecer. Pero esa es solo la primera de las tres clasificaciones Champions que se han logrado. En la siguiente campaña, la 2015/2016 el equipo acabó 12º, como en la 2016/17. Entonces llegó Marcelino y firmó dos consecutivos cuartos puestos, pero desde ese final de la 2018/19 ya van cuatro años con dos novenas posiciones como mejores puestos, un 13º y un 16º. Todo eso a la espera de ver qué sucede este año. Una auténtica montaña rusa para una plantilla que poco más puede hacer, al igual que Baraja.

Suscríbete para seguir leyendo