Lío arbitral: Mateu Lahoz defiende al Valencia

Dos acciones idénticas, dos decisiones diferentes y un perjudicado: el Valencia CF. El equipo de Rubén Baraja ha tenido que ver como en la misma semana se pitaba de forma distinta una misma jugada y como en las dos ocasiones ha sido el damnificado Contra el Barcelona en Montjuïc no se castigó el fuera de juego posicional de Fermín y, sin embargo seis días después contra el Alavés en Mestalla, sí se señaló el de Peter Federico.

El exárbitro valenciano Mateu Lahoz en su análisis para 'El Día Después en Movistar Plus+' asegura que existe fuera de juego de Peter Federico en el gol anulado a Diego López, pero no es capaz de entender la disparidad de criterios con respecto a la jugada de Fermín en Montjuïc hasta el punto de pedir "perdón". "Lo que no podemos explicar y por eso pedimos perdón... ¿cómo es posible que seis días antes, en Barcelona, en este caso no decretase fuera de juego en un gol como el de Lewandowski con Fermín?. En este tipo de cosas, la RFEF y el CTA deben ser consistentes, previsibles y coherentes. No puede ser que en seis días uno suba al marcador y el otro no".

Para Mateu la acción de Mestalla es fuera de juego, pero por esa regla de tres el de Fermín también. "Estamos viendo esta jugada, Es clara. No hay duda: es fuera de juego. Además, Peter, en este caso, choca en posición de fuera de juego y participa en la jugada".

Mateu no lo entiende y el vesturio del Valencia tampoco. «Son dos partidos consecutivos para que alguien explique la norma y la deje clarita y así no se enfada nadie», señalaba Hugo Duro después de referirse a la acción de Fermín. Igual de enfadado estaba Rubén Baraja: «Lo dije la semana pasada. La disparidad de criterios. Esta vez sí y el otro día no. Explícamelo, yo no lo acabo de entender», decía enfadado el Pipo. Mientras tanto, continúa el silencio institucional del club.