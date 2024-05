Los últimos arbitrajes desquician al equipo

El tramo final de temporada del Valencia CF está siendo muy duro. El equipo se ha desfondado después de todo el curso remando. No ha tenido suerte con las lesiones, con los resultados… y tampoco con los arbitrajes. Las palabras de Hugo Duro y Rubén Baraja al final del partido son el reflejo del sentir de un vestuario que ha visto como en siete días una misma jugada se ha arbitrado de dos formas distintas y en las dos ha salido perdiendo, ya que contra el FC Barcelona no se pitó el fuera de juego posicional de Fermín y, sin embargo, sí se señaló el de Peter Federico. A eso hay que sumarle otros errores que han contribuido a que el conjunto valencianista haya sumado cero puntos de los últimos seis, dando al traste con sus opciones de jugar en Europa la próxima campaña.

«Son dos partidos consecutivos para que alguien explique la norma y la deje clarita y así no se enfada nadie», señalaba Hugo Duro después de referirse a la acción de Fermín que permitió al Barça empatar un partido en el que a pesar de la inferioridad numérica blanquinegra no estaba generando apenas peligro. Los jugadores salieron muy indignados de Montjuïc por esta acción y el propio Rubén Baraja señaló el desconcierto que le genera la disparidad de criterios en situaciones de este tipo. No tardó mucho el estamento arbitral en confirmarle al técnico esta afirmación: en la misma semana no hubo dudas en anularle el gol a Diego López. Finalizado el encuentro ante el Alavés, reiteró su confusión: «Lo dije la semana pasada. La disparidad de criterios. Esta vez sí y el otro día no. Explícamelo, yo no lo acabo de entender», decía enfadado el Pipo.

El entrenador valencianista expuso que su equipo no perdió por el arbitraje, pero además de denunciar la diferencia de criterio en dos acciones tan similares, señaló que no fuer córner la jugada en la que el Deportivo Alavés consiguió el gol del triunfo. También señaló esta circunstancia Hugo Duro, que además puso de manifiesto que no es la primera vez que les sucede esta temporada. No fue la única acción polémica en un partido en el que Mestalla estalló contra Melero López, ya que Diego López pidió la segunda amarilla para Antonio Blanco, que le frenó en una incursión prometedora. El colegiado, delante de la acción, no señaló infracción y con ello se ahorró la tarjeta roja. Ante el Barça el gol de Lewandowski no fue la única que suscitó una gran polémica. Primero se le perdonó la tarjeta a Ronald Araújo en el penalti cometido sobre Peter Federico y después no se señaló pena máxima cuando Íñigo Martínez arrolló en el área al extremo hispanodominicano, dos acciones que penalizaron mucho a un Valencia que mereció ganar en el feudo barcelonista siendo superior en la primera parte y resistiendo bien en la segunda hasta el gol concedido en fuera de juego. Jaime Latre estuvo en el VAR para perjudicar a los valencianistas un año después de hacer lo mismo omitiendo un penalti claro de Kessié a Fran Pérez en Barcelona que no impidió que le adjudicaran el mismo partido.

Silencio institucional

Una vez más, como pasó en Monjuïc y como suele pasar en casi todos los asuntos relativos a la actualidad del club, en el Valencia no salió ningún ejecutivo a dar la cara ni a exigir respeto al escudo, dejando nuevamente que tuvieran que ser Baraja y los jugadores los encargados de quejarse y de medir sus palabras para no ser sancionados, algo que quedó patente en el silencio de Hugo Duro a mitad de respuesta.

Ni Miguel Ángel Corona como director deportivo ni Layhoon Chan como presidenta de la entidad ni tampoco Javier Solís, que ostenta el cargo de portavoz, articularon palabra para señalar ese agravio comparativo arbitral que sufrió el equipo en la última semana. Institucionalmente el club quedó mudo de nuevo.