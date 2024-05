El vaciado que Layhoon no podía «permitirse»

La derrota del Valencia en San Sebastián dejó al equipo sin opciones matemáticas de Europa, retrató una vez más la gestión de Peter Lim con su quinta temporada consecutiva sin Europa y alimentó el vaciado de Mestalla del próximo domingo. Los de Rubén Baraja no se jugarán nada contra el Girona y eso puede ser definitivo para que los aficionados indecisos se decanten por vaciar Mestalla y protestar contra la propiedad en la Avenida de Suecia. La previsión de afluencia cada hora que pasa es más optimista por parte de los organizadores de la convocatoria. Libertad VCF espera que el valencianismo responda a la llamada y la manifestación a las puertas de Mestalla se convierta en multitudinaria como en mayo de 2022.

El último vaciado de la ‘era Meriton’ dolió y mucho a la propiedad. La presidenta Layhoon Chan reconoció en la Junta General de Accionistas de 20222 que aquella situación no podían permitir que se produjera otra vez. «Vi las imágenes de la protesta y el estadio vacío. Es algo que no podemos permitir. El consejo llamó a Anil a Singapur para recibir una explicación, y le transmitió que eso no podía ser», dijo. Menos de dos años después la historia se repite.

Libertad VCF espera que el segundo vaciado de Mestalla en la historia reciente del club tenga el mismo impacto que la primera en el Valencia-Celta de Vigo del pasado 21 de mayo de 2022. La imagen del estadio vacío dio la vuelta al mundo y llegó al despacho de Peter Lim en Singapur. La protesta, unida a la indignación por los audios de SUPER, tuvo consecuencias directas. Aquel vaciado integral de Mestalla hace dos campañas provocó un aluvión de cambios en la cúpula del club. El más importante: la salida de Anil Murthy como presidente. «El Consejo valora la importancia de una estrecha relación entre el Club, la sociedad, la afición, las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación y demás actores vinculados al Valencia CF. El Consejo considera que se requiere un cambio en el liderazgo para recuperar la credibilidad de los aficionados y la comunidad a fin de posicionar al Valencia CF en la senda hacia el éxito. Con efecto inmediato, Anil Murthy dejará de ser presidente y empleado del Valencia CF», informó el club en un comunicado oficial.

Sean Bai, entonces director de la Academia, fue nombrado nuevo director general interino del Valencia y Khojama Kalimuddin, consejero no ejecutivo y que entró en la directiva tres años antes, asumía el cargo de presidente del Consejo. Solo era un ‘parche’. Dos meses y medio después, en agosto, devolvió a la presidencia a Layhoon, nombró consejero a Kiat Lim y despidió a Sean Bai, Joey Lim y Teo Swee Wei. La estructura se acabó de concretar meses después en Singapur con el nombramiento de Javier Solís como director corporativo y portavoz y Miguel Ángel Corona como Director Técnico. Llama la atención que en aquel comunicado del 30 de mayo el club aseguró estar «totalmente comprometido con lograr su crecimiento y éxito a largo plazo y completar la construcción del Nuevo Mestalla». El valencianismo ya no quiere palabras. Tampoco cambios en la estructura del club como entonces. Nada ya es fiable. El grito de auxilio del valencianismo solo es uno: «Lim go home».

Libertad VCF recordó ayer a través de sus redes sociales que «este domingo gritaremos que ya no podemos más. Este domingo tenemos una cita con la historia» contra Peter Lim. «Hoy desde la Asociación Libertad VCF somos nosotros los que os decimos: ‘Ponlos tú’. Pon tu amor propio. Pon tu orgullo. Pon tu dignidad. Pon tu sentimiento. Pon tu alegría. Pon tu tristeza. Pon tu dolor, tu ira, tu rabia. Pon todo lo que quieras, valencianista, pero lo que quieras poner, ponlo en la avenida de Suecia, no desde tu casa ni desde detrás de un teclado. Este domingo tenemos una final. Este domingo vaciamos Mestalla y llenamos la avenida de Suecia. Este domingo gritaremos que ya no podemos más. Este domingo tenemos una cita con la historia. ¡AMUNT Valencia y Lim go home!».

