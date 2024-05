Ver para creer: El Barça se reunirá con el CTA... tras robar al Valencia

Dentro del mundo paralelo en el que viven Barça y Madrid en España, no deja de sorprender cuando alzan la voz por los arbitrajes en contra. En este caso, el FC Barcelona exige explicaciones por, precisamente en el Clásico ante el Real Madrid, un gol fantasma no concedido a Lamine Yamal que desató la furia del conjunto blaugrana. Por ello el club culé se reunirá en los próximos días con el Comité Técnico de Árbitros para visionar las imágenes de dicho partido, según informa As. Cabe recordar que en el fútbol español no se estima necesario el uso de la herramienta que identifica de forma automática si un balón rebasa la línea al completo o no. Una decisión que sostiene Tebas en que con el VAR es suficiente, y que esa tecnología no garantiza el 100% de efectividad.

Con todo ello, es curioso que, tras el Clásico en el que el Barça se quejó enérgicamente por el arbitraje, incluso con un vídeo de su presidente Joan Laporta en el que sugería la repetición del partido, tardaron tan solo una semana en 'equilibrar la balanza'. El damnificado: el Valencia. Y es que en la siguiente jornada los de Baraja viajaban a Montjuïc para medirse al Barça de Xavi, que se llevó el partido gracias a un gol de dudosa legalidad.

Lewandowski cabeceó un córner al fondo de la portería, en un remate en el que Fermín se encontraba, en posición adelantada, a escasos centímetros del balón en la trayectoria, lo que claramente influía en Jaume a la hora de atacar el esférico. Sin embargo, y bajo el asombro del Valencia, el gol fue concedido. Lo más curioso, o no tanto, es que tan solo una jornada después, al Valencia se le anuló un tanto de Diego López por fuera de juego posicional de Peter Federico muy similar al de Fermín. Dos jugadas parecidas que se juzgaron de forma muy distinta y, ante la duda, como siempre a favor del Barcelona.

Es cierto que, ante este agravio, nadie del club ha alzado la voz en defensa del Valencia, como sí hacen otros equipos como es el caso del mismo Barcelona o hizo en su día Osasuna. Son siempre los jugadores y, en ocasiones Baraja, que además de entrenador tiene que hacer de portavoz, un poco como todos los entrenadores que han pasado por el Valencia en los últimos años.