"Hoy es un día para olvidar por muchas cosas"

¿Qué ha pasado con Gayà?

"Venía con minutos de San Sebastián. Tenía buenas sensaciones pero ha debido sentir algo. El partido todavía estaba en un momento en el que nos podíamos poner 1-2. Estaba abierto, había opciones, podíamo competirlo... Pero ha debido sentir algo. No podemos valorarlo hasta no tener diagnóstico del doctor"

Ha sido un día para "olvidar" ha dicho por muchas cosas. ¿Qué cosas?

"Porque el partido, nosotros le teníamos ilusión. Quería hacer el último esfuerzo en casa después de una temporada en la que el final no está acorde a lo merecido en el campeonato. No había que obviar al gran rival que teníamos delante. Para mí la diferencia de la primera parte ha sido el acierto de ellos. En la segunda parte hemos dado un paso al frente, hemos dado la cara y ha puesto todo. Su contundencia ha sido la diferencia. La contundencia en las áreas marca el resultado. Me pone triste no conseguir mantener esa ilusión que habíamos generado durante el año. Me hubiera gustado otro final, pero el fútbol tiene esto. Son cosas que te sirven para ponerte en contexto y valorar la temporada del equipo."

Último partido del año en casa. ¿Sensaciones tras acabar en Mestalla?

"Tristeza. Queríamos mandarle ese mensaje a nuestra afición de lo que hemos ido haciendo y construyendo durante la temporada. Buscábamos un buen resultado. Y a veces, si no te da, sí te vas con la sensación de equipo que transmite cosas y energías. El equipo dio la cara casi siempre. Me sabe mal que la valoración se haga por estos últimos partidos y no por el global. Pero estamos aquí para los días que vayan mal también"