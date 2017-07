Portazo de Vettel a la vuelta de Fernando Alonso a Ferrari

Si semanas atrás fue Lewis Hamilton el que dejó claro que no quiere volver a tener a Fernando Alonso de compañero después de la tensa relación que ambos tuvieron en su etapa en McLaren, ahora ha sido Sebastian Vettel el que ha querido dar también un portazo a la opción de su regreso a Ferrari.

El alemán, preguntado en la previa del Gran Premio de Austria por esta posibilidad, no dejó lugar a la duda sobre sus preferencias. "¿Si me gustaría tener a Alonso como compañero? No soy el responsable de firmar a los pilotos. Pero si pudiera elegir, yo prefiero a Kimi Raikkonen", aseguró.

Incluso a Lewis Hamilton le volvieron a hacer la misma pregunta ante una hipotética llegada del asturiano a Mercedes, y su respuesta volvió a ser similar a la de la anterior referencia suya al asunto. "Yo estoy muy contento con el compañero que tengo. No es ni siquiera algo que se me pase por la cabeza".

Dos portazos de los pilotos más laureados de la parrilla ante la posible llegada de un Alonso que podría discutirles en liderazgo en sus respectivos equipos y luchar con más garantías por ganar el que sería su tercer Mundial.