Así es el nuevo logotipo de la Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 presentó este domingo en Abu Dabi su nuevo logotipo, que sustituye al que se ha utilizado desde hace 23 años.



Poco después de la ceremonia de podio del Gran Premio Abu Dabi, el último de la temporada, la F1 reveló el nuevo diseño, que se utilizará desde 2018.





After an amazing season – a new #F1 era awaits



Our greatest races are ahead of us

