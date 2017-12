Alonso, el gran ausente en la fiesta de Honda en Japón

El tradicional 'Thanks Day' que Honda celebra este domingo con todos sus pilotos de las diferentes categorías del automovilismo y motociclismo tendrá una ausencia sonada, la del piloto español Fernando Alonso. El asturiano no coincidirá así con Marc Márquez, que este sábado pudo subirse junto a Dani Pedrosa a dos Fórmula 3 en el circuito de Motegi.



Marc Márquez y Dani Pedrosa pudieron rodar con dos monoplazas rojos con sus respectivos números (93 y 26) en el morro, en una de las actividades que el fabricante japonés prepara para sus pilotos. De hecho, los dos últimos años, Fernando Alonso pudo probar una MotoGP junto a Marc Márquez. Esta vez el asturiano no acudirá, al parecer por tener prevista su asistencia a otro evento de la FIA, el 'Hall of fame', el mismo domingo.





Sin embargo, su ausencia en una fiesta que protagoniza Márquez pero también, ganador de Indianapolis, evento en el que debutó Alonso este año , e ídolo local, coincide con el año de la ruptura entre McLaren y Honda. La escudería británica rompió después de tres años para olvidar en la Fórmula 1 y desde 2018 motorizará sus monoplazas conocupan otro lugar importante en el cartel del 'Thanks Day', pero ni rastro de Alonso...