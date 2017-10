La Selecció de l'Alcoià pierde ante un Villarreal apabullante

El Villarreal CF venció a la Selecció de l´Alcoià en un partido marcado por las acciones ofensivas de los amarillos, orquestadas por su jugador más destacado, Enrique Herrero, y por la falta de precisión en la zaga alcoyana. Al conjunto ´groguet´ le bastaron tres minutos para cocinar una goleada que certifica el momento dulce por el que pasa el equipo castellonense.

Dulce en los futbolístico y en lo emocional, a partes iguales, porque la plantilla de Carlos Pallares y Adrián Esteve es una auténtica piña. Para ello, no hay más que ver el grado de implicación de cada uno de sus futbolistas. Corren, saltan, compiten y ganan y pierden. Sin rechistar. Y no se cansan. Lo sufrió de primera mano una Selecció de l´Alcoià que, con el tempranero gol de Mauro Sánchez, se vio superada en todas las fases del juego. Pese a su empeño por resistir al vendaval y sumar su primer triunfo en el torneo, los alcoyanos no pudieron frenar las constantes acometidas de una dupla integrada por Alejandro Bueso y Dani Más que dejó su seña de identidad en los definitivos tantos de Llatzer Caparrós, Sergio Broncha, Mauro Sánchez y en el triplete de Enrique Herrero.

Nada ni nadie les pudo toser. El Villarreal remató a un equipo que se asienta en la penúltima posición con un punto.