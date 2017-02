Florentino ordena: "Ese jugador no va a volver a jugar porque va a ser traspasado"

Toni Grande, fiel ayudante de Vicente del Bosque tanto en el Real Madrid como en la Selección española, ha concedido una entrevista a 'El Confidencial' en la que ha arremetido duramente contra Florentino Pérez, presidente del club blanco.

El técnico, ya jubilado, ha confesado que Florentino les ordenó, a través de Valdano, que Morientes no jugase la final de la Supercopa de Europa de 2002: "Dígale a Fernando Morientes que no se vista porque va a ser traspasado. Es una orden del presidente y no hay vuelta de hoja". Tras conocer la noticia, Grande confiesa que muchos jugadores pusieron el grito en el cielo, sobre todo Raúl, quien ya no tendría la misma relación con Florentino. El ariete extremeño, que también jugó en el Valencia CF, fichó entonces por el Mónaco.