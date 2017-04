Daniel Osvaldo: "Yo fumaba en el vestuario con Prandelli"

Cesare Prandelli sale malparado de las confesiones realizadas por Daniel Osvaldo este viernes en una entrevista a Fox Sports Radio. El italoargentino, que se retiró del fútbol profesional en 2016 para dedicarse al rock, recuerda que colgó las botas después de que Boca Juniors le despidiese por fumar en los vestuarios, algo que él estaba acostumbrado a hacer sin problemas cuando estaba a las órdenes del exentrenador del Valencia: "Me pasó de fumar con Buffon y el técnico (Prandelli) en el vestuario de la Selección de Italia".

El punta, por cuya incorporación pugnó la entidad de Mestalla con Rufete en la dirección deportiva, ha explicado que fue después de un partido ante Nacional cuando Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca, le pilló con el cigarro en la boca: "Entró de repente en el vestuario y dijo que no se podía. Él tenía su vestuario; no me gusta la gente que impone las cosas medio militar, quien dice lo que se hace porque se le ocurre. Puede ser que no tenga razón, pero yo estaba acostumbrado a esto", ha enfatizado.