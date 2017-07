Un audio de Borja Valero complica su futuro en Italia

El centrocampista de la Fiorentina Borja Valero es uno de los jugadores más queridos por la afición, pero la relación entre futbolista y club lleva tiempo deteriorada. Tanto es así que se ha filtrado un audio de Whatssapp del mediocentro, en el cual el exfutbolista del Villarreal carga contra la entidad. «No es fijo al 100% pero me iré porque me han tocado los coj..., no aguanto más, no dejo de llorar, no he dormido en 2 semanas», explica Borja Valero en el audio.

Tras las declaraciones del futbolista, el club movió ficha rápido y puso un comunicado en las redes sociales en las que afirmaba que «el mensaje de voz de Borja Valero difundido en varios medios ha sido trasladado a la oficina legal del club, la cual profundizará sobre ello», sentencia el mensaje de la entidad.

Cabe recordar que Borja Valero, capitán del conjunto viola, ha sido uno de los futbolistas más deseados por la Juventus o el Inter de Milán entre otros en los últimos años, pero el centrocampista se ha mantenido siempre fiel a una afición que siempre le ha tratado como uno más. De hecho, el alcalde de la ciudad se rindió ante él hace una semana. «Florencia merece un jugador como Borja Valero. Él es el verdadero alcalde. Ha mostrado un gran apego por la ciudad», señaló.