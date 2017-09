"Carlos Tévez está gordo, no puede jugar"

La báscula ha podido más que los millones pagados por Carlos Tévez. Wu Jingui, técnico interino del Shanghai Shensua, ha asegurado este miércoles que la estrella del equipo "no puede jugar" porque está gordo. "Tevez tiene sobrepeso, al igual que Fredy Guarin. Tengo que asumir la responsabilidad del equipo y de los jugadores, si no puedes hacer todo lo posible para jugar, no tiene sentido elegirte", ha destacado el sustituto de Gustavo Poyet, en declaraciones recogidas por Sky Sports.

"Se le informará de mis planes tácticos, pero no lo recogeré en este momento, no está preparado físicamente, no está en condiciones de jugar", ha aseverado Wu Jingui, al que parece no importarle que Tévez sea uno de los jugadores mejor pagados del planeta. "He entrenado a muchas estrellas grandes, y mis jugadores nunca son elegidos por la reputación", ha apuntado el entrenador del Shenhua, con el que el argentino ha anotado dos goles en la Superliga China.