Lopetegui: "Hemos saltado, bailado y cantado"

El seleccionador de España, Julen Lopetegui, comentó en la rueda de prensa posterior al triunfo ante Albania y la clasificación matemática para el Mundial de Rusia del próximo año, que están "satisfechos" de haber conseguido certificar el objetivo marcado y más de la manera en la que lo han conseguido.



"Era un grupo que ya comentamos que debíamos competir hasta el final, porque no solo era Italia, Macedonia hoy le ha quitado dos puntos a Italia, Albania también ha demostrado ser un buen equipo que te pone las cosas difíciles", comentó.



"Hemos tenido el foco en el objetivo prioritario que era el deportivo en todo momento, sin desviar nuestra atención. Estamos satisfechos de haber logrado ese objetivo que era la clasificación y más haber entrado de esta manera", prosiguió.



Lopetegui reconoció que durante este año y medio último han sucedido muchas cosas extradeportivas alrededor de la selección pero recalcó que "hemos intentado vivir día a día, tomando decisiones para buscar el bien del equipo y el objetivo común".



"Afortunadamente contamos con jugadores extraordinarios, con gran compromiso y mentalidad, con mucha generosidad e ilusión. Estamos contentos, satisfechos y orgullosos del grupo que manejamos", subrayó el seleccionador, quien agradeció el trabajo de todos los jugadores que han participado en esta fase de clasificación.



Sobre el partido explicó que "ha sido de mucha disputa, hemos empezado muy bien y luego hemos perdido el control y se ha hecho muy largo para nosotros. A partir del 3-0 hemos perdido el control del juego aunque en definitiva hemos hecho un buen partido".



Lopetegui negó que las tarjeta de Piqué y Silva, que acarrean sanción, fueran buscadas y sobre la reacción de la afición del Rico Pérez al defensa del Barcelona apuntó que "al publico lo he visto bien, alguno ha pitado, pero toca poner el foco en las noticias positivas, en el fútbol y en el país".



"Si ves un cuadro magnífico no hay que fijarse en la mota de polvo. El deporte es un buen ejemplo y vosotros (los periodistas) también tenéis vuestra responsabilidad", añadió.



El seleccionador confeso que tras el partido, en el vestuarios, "los jugadores estaban celebrándolo, como debe ser. Estamos muy contentos, hemos saltado, bailado y cantado".



Por último, quiso valorar la actuación del debutante Álvaro Odriozola y de Rodrigo Moreno, que jugaba su segundo partido con España, tras tres años fuera de la selección.



"Odriozola ha debutado y Rodrigo volvía y tampoco era fácil. Lo han hecho con nota los dos. Han mostrado mentalidad y personalidad que es lo que se les exige a los jugadores en la selección española", finalizó.







Gracias a todos por vuestro apoyo desde el primer día. Muy orgulloso de este equipo y de esta afición. @SeFutbol #Rusia2018 pic.twitter.com/I35jekzV6G „ Julen Lopetegui (@julenlopetegui) 6 de octubre de 2017

Panucci: "España es favorita para ganar el Mundial"

El seleccionador de Albania, el italiano, dijo tras la derrota que el equipo de Lopetegui es uno de los favoritos al título."España. Tiene un gran equipo, muchísima calidad, jugadores de experiencia que saben manejar bien la pelota y hoy se ha visto la calidad que tienen", indicó."Junto con Alemania y Brasil, son los favoritos. Italia si va al final, también porque siempre es difícil mandarla a casa", añadió el técnico transalpino.Sobre el partido de esta noche, Panucci señaló que no cree que le mejora que experimentó su equipo en el segundo tiempo se debiera a los cambios que introdujo en el descanso, y"No creo que sea una cuestión de jugadores,, pero en la primera parte también tuvimos dos o tres ocasiones para marcar y estoy contento de las prestaciones de mi equipo", concluyó.