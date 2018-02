El Sevilla recibe al Manchester United con buenas sensaciones

El Sevilla FC recibe este miércoles al Manchester United en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, un cruce entre los dos últimos campeones de la Liga Europa que ahora tendrán un duelo particular en la élite en busca de un billete para los cuartos que se presume reñido pese al favoritismo del United. [Sevilla-Manchester United, en directo]

Mientras que los sevillistas llegan a la cita animados por poder probarse en la 'Champions' a nivel de eliminatorias tras conquistar la Liga Europa hace dos años, pues en su última presencia no pasaron de la fase de grupos, el Manchester United está obligado a pasar a cuartos después de tres temporadas sin lograrlo.

Jugar la ida en el Sánchez-Pizjuán debe ser clave para un Sevilla que, en caso de empate o derrota, tendrá todo en contra en Old Trafford y dará todavía más favoritismo al United de José Mourinho. No todo pasa por ganar en casa, pero casi. Y lo sabe un Sevilla que llega animado al choque, con dos victorias seguidas en La Liga y esperando la final de Copa del Rey ante el Barcelona.

Los de Vincenzo Montella están cogiendo ritmo de crucero pese a las dificultades que tuvo el técnico italiano a su llegada. Su estilo, engañosamente defensivo, se topará con el de Mourinho, a quien admira y a quien leyó formándose como entrenador. Para nada es alumno del luso, pero Montella sí quiere ganar a quien desea asemejarse.

Ganar a Las Palmas y a Girona ha dado moral al Sevilla, que ahora mismo está quinto en LaLiga a seis puntos del cuarto, el Real Madrid (que tiene un partido pendiente). Por su parte, el Manchester United está segundo en la Premier, pero con el título ya perdido salvo hecatombe de su máximo rival, el Manchester City, que está a 16 puntos.

De ahí que la Liga de Campeones sea, junto con una FA Cup en la que están clasificados para los cuartos de final, el gran aliciente y reto de un United que desea recuperar el respeto perdido. Con Mourinho y una gran plantilla hecha a golpe de talonario aspiran a conquistar de nuevo Europa, por cuarta vez, aunque les quede lejos el último éxito de 2008.

No hay precedentes entre Sevilla y Manchester United en la máxima competición, con lo que este duelo abrirá un particular historial entre dos equipos de peso en el 'Viejo Continente' aunque en dos niveles distintos. Y los hispalenses saben que, pese a no tener ninguna 'Champions', eliminar al United les ayudaría a seguir por encima de los 'red devils' en coeficiente UEFA una temporada más, como lo están ahora.

De cara a este partido de ida Montella recupera pólvora en ataque con el regreso de Joaquín Correa, que se tuvo que retirar en el último partido liguero con molestias en el isquiotibial derecho, ya superadas. No obstante, no entrenaron y son seria duda Geis, con gripe, y Carole. Corchía, por su parte, continúa con su trabajo específico de recuperación y es baja junto a Carriço.

Pero también tiene un parte médico complicado Mourinho. El técnico portugués tiene varios frentes abiertos. Serán baja salvo recuperación milagrosa y casi instantánea los centrales Marcos Rojo y Phil Jones, el centrocampista Marouane Fellaini y el delantero Zlatan Ibrahimovic. Por otro lado, parecen recuperados de sus dolencias Marcus Rashford, Ander Herrera y Antonio Valencia, que se sumarían al potencial de los Romelu Lukaku o Juan Mata, más el recién llegado en invierno Alexis Sánchez, que ha dado más potencial ofensivo a este United.



FICHA TÉCNICA

SEVILLA FC: Rico; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega; Sarabia, Vázquez, Sandro; y Muriel.

MANCHESTER UNITED: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, Herrera; Lingard, Alexis, Martial; y Lukaku.

ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.