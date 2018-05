Brutal Bronca en El Chiringuito: Pedrerol acusa a Roncero de ser del Barça

El posible fichaje del brasileño Neymar genera un crudo debate en el madridismo y también en El Chiringuito de Jugones, donde en la noche del miércoles se asistió a un duro enfrentamiento entre Tomás Roncero y el presentador del programa, Josep Pedrerol.

Roncero, madridista hasta la médula, es contrario al fichaje de Neymar por el Real Madrid: «Es un futbolista que tiene un entorno, un papá, unos amiguitos y una manera de entender el fútbol y la vida, que no me gustan. Para él, su club es un plato de segunda mano».

Recordó además que «de pronto, se rompe un dedo y se tira tres meses en Brasil, en su mansión, en lugar de estar recuperándose en su ciudad, junto a sus compañeros y su club. Y en el Madrid supongo que lo va a hacer igual, porque nadie cambia con 26 años».

Pedrerol defendió la operación diciendo que "el pecado de Neymar es publicar todo lo que hace, pero le hemos tenido muy cerca y ha sido un profesional espectacular en Barcelona». Pero lo que acabó por desatar las hostilidades fue el momento en que acusó a Roncero de ser culé: «Coincides con todos los 'culés'. No quieres que Neymar fiche por el Madrid. ¡Eres más culé que Jota! –por Jota Jordi, tertuliano del programa y aficionado del Barça–. Estamos ante algo histórico: Roncero ha conectado con el sentimiento barcelonista».

La respuesta de Tomás Roncero no se hizo esperar, visiblemente enfurecido y a gritos: «Puedes utilizar todas las artimañas, porque quieres que venga. Vas a quedar muy bien con la planta noble. Pero insisto, a mi ventanilla luego no llames. A ti te van a llamar, porque eres culé, ¡Tú lo ves desde fuera! Yo soy tan madridista que me muero cada vez que le pasa algo malo al Madrid».