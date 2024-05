Emmanuel Petit: "Luis Enrique es el único entrenador del PSG que tiene valentía"

El ex futbolista y leyenda francesa, Emmanuel Petit, ha hecho una valoración sobre las decisiones de Luis Enrique desde su llegada al Paris Saint-Germain. Y es que el asturiano ha provocado una revolución en el banquillo del equipo parisino, tomando las riendas de la plantilla y demostrando autoridad en el grupo.

Por ese motivo, Petit ha asegurado en una entrevista en el Podcast 'Roten s'enflamme' que el técnico "es el único del PSG en la era qatarí que tiene cojones", haciendo hincapié a las continuas ausencias de Kylian Mbappé en el once titular.

Y es que la 'estrella' del equipo se despedirá el club parisino a final de temporada. Desde el club pronosticaban su marcha como un momento catastrófico para el equipo, aunque la llegada de Luis Enrique ha ayudado a hacer que el golpe sea menos dramático.

Al entrenador no le tiembla el pulso para sentarlo en el banquillo cuando es necesario a pesar de que se le considere como un jugador 'intocable'. Tal es así que las veces que no ha contado con Mbappé en el once titular ha sido con la intención de acostumbrar al grupo a su ausencia para la próxima temporada.

Por ese motivo, Petit ha alabado las actuaciones del asturiano en cada partido, así como también ha tenido palabras hacia Kylian Mbappé que han resonado en la afición parisina. El ex jugador ha criticado al delantero por su falta de actitud: "Incorporó a Kylian Mbappé a la rotación. Mbappé pasea su bazo por el campo quejándose de que no está jugando en su posición correcta. Dijo que lo daría todo por el PSG, pero con su estado de ánimo hacia sus compañeros, discúlpeme, pero usted también tendrá que cuestionarse".