“A ver si con el paso del tiempo podemos estar entre los mejores”

Rubén Baraja dirige este domingo su último partido en Mestalla esta temporada. Y lo hará sin nada en juego porque la derrota en San Sebastian eliminó definitivamente al Valencia CF de una carrera por Europa que ha mantenido viva durante 36 jornadas. El Pipo no tiene más remedio que resignarse con la realidad actual del club, que no es ni mucho menos la misma que él vivió como jugador.

“Yo tuve la fortuna de estar en un VCF de éxitos. Ahora es diferente y tenemos que tratar de gestionarlo lo mejor posible, tener esa ambición, exigencia que nos haga volver a recuperar o acercarnos a esos momentos”, explicó.

Aunque el futuro no es precisamente ilusionante mientras Meriton siga al mando del club, el preparador valencianista no pierde la esperanza y confía en el “trabajo” y el “proceso” para “reducir esa distancia con esos equipos y poder estar entre los mejores”. En cualquier caso, no olvida que “es difícil, sabéis que hoy en día los presupuestos marcan mucho las posibilidades de los equipos”.

Baraja, a raíz de una de las preguntas de los medios, volvió a hacer alusión a la comparación con marcas de coches que pronunció tras la derrota ante la Real en la que expresó que “yo puedo querer un Ferrari pero si tengo que ir en un Skoda…”. A modo de aclaración, el Pipo comentó que “dije Skoda porque es un coche con buenas prestaciones. Somos un equipo combativo, trabajador, que al final es lo que representa para mí. Nos gustaría trabajar lógicamente con la intención de poder estar y mirar más hacia arriba (Ferrari)”.

Baraja analiza el futuro del equipo

Con la temporada ya prácticamente vista para sentencia, Baraja también se prepara para hacer un análisis profundo y valorar qué se debe mejorar ya sea a nivel deportivo y extradeportivo: “Habrá tiempo de hacer balance y analizar la temporada. Siempre hay que tomarse un tiempo de reflexión para pensar lo que ha sido la temporada, los objetivos, la evolución.

Qué podemos y no mejorar y qué se puede repetir. Este año hemos mejorado en muchos aspectos pero todavía nos queda mejorar en muchos. Esta es la idea del futuro. Nos queda hacer un análisis de la temporada con datos”.

Suscríbete para seguir leyendo