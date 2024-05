Los 'palos' de Baraja a Meriton tras Anoeta

Rubén Baraja completó un ejercicio de sinceridad y desahogo tras el partido en San Sebastián (1-0). El técnico, al quedarse definitivamente el equipo sin opciones de Europa, dio por terminado el curso. Quedan dos partidos y el Valencia CF ya no tiene nada en juego más allá de la posición en la tabla, motivo por el cual el 'Pipo' ya se permitió hacer un balance final de la campaña.

Por quinto año consecutivo el proyecto de Meriton se queda fuera de Europa. Es una realidad triste y desagrable pero es la realidad a la que ha llevado Peter Lim a la entidad desde que comprara al club hace ya una década. Diez años dan para mucho, pero hay veces que una imagen vale más que mil palabras.

De sus diez años, solo tres clasificaciones para Europa. Siete veces fuera y cinco de ellas de manera consecutiva hasta el día de hoy. Desde la posición 8 del ranking UEFA en 2014 hasta la 94 a día de hoy, con equipos de LaLiga como el CA Osasuna o el Granada, que esta temporada ya ha certificado su descenso a Segunda División, por encima.

Un proyecto venido a menos y un contexto en el que Rubén Baraja y sus niños, los miembros de la ya histórica 'Quinta del Pipo', han completado una notable temporada tras estar en la lona hace solo un curso, cuando se estuvo cerca de bajar a Segunda División.

Baraja pide realismo: "Es una travesía difícil"

Baraja se mostró en todo momento orgulloso de su equipo y contento con el esfuerzo y la entrega de su plantilla. El míster recordó que con lo que había (presupuesto para confeccionar nuevo equipo) y después de la pésima temporada anterior, el club se fijó el objetivo de no sufrir por el descenso.

"Estamos pasando una travesía muy difícil. La realidad es complicada, pero tenemos que asumirla y vivirla. Tenemos que tratar de interiorizarla. Tenemos que aceptarlo y que nuestros aficionados lo entiendan. Ahora a ver qué sucede de cara a la temporada siguiente. No podemos querer algo sin predisposición y tenemos que ser sinceros para dar el máximo con nuestras herramientas", expresó el 'Pipo' al ser cuestionado sobre el proyecto.

¿Puede crecer el proyecto? ¿Y ahora qué? ¿Es normal que se adopte la posición de contemplar como único objetivo la salvación? Fueron algunas de las preguntas a las que el entrenador contestó. "Es importante el punto de partida", recordó. "El objetivo de esta temporada era mejorar lo de la temporada pasada, que lo pasamos muy mal. Esta temporada se ha conseguido el objetivo con tiempo y de alguna manera en el camino se ha construido algo nuevo y diferente con juventud, construyendo un equipo...".

Ahora bien, Baraja reconoció que "ambiciona" un "Valencia CF en puestos de privilegio" (Europa). Para el 'Pipo' la política de Meriton es evidentemente insuficiente: no basta con no pelear por no bajar porque el Valencia CF es un histórico de España y debe volver a competición Europa asentándose de nuevo en LaLiga.

(Proyecto) "Esto nos lo marcará el día a día. Yo puedo querer un Ferrari, pero si tengo un Skoda..." Rubén Baraja — Entrenador VCF

"Los que ambicionamos y conocemos el Valencia CF y somos valencianistas, queremos que el Valencia CF esté en puestos de privilegio", manifestó. Pero todo está condicionado por el dichoso "presupuesto". "Esto nos lo marcará el día a día. Yo puedo querer un Ferrari, pero si tengo un Skoda...", expresó.

Ya en su primera respuesta dejó este 'palito' que evidencia que con Meriton ni hay proyecto ni se le espera. "La diferencia económica con el resto de equipos es la que te marca los objetivos".

Defensa absoluta a sus jugadores: "Todos queremos más"

Avanzaba la rueda de prensa y un Rubén Baraja serio y decidido seguía en su misma línea. "Entiendo que la gente se pueda frustrar o cabrear, pero yo sinceramente como valencianista y no por ser el entrenador me sentiría identificado con mis jugadores", dijo.

El míster reconoció que hubo partidos que el equipo tenía que ganar y no lo hizo, manifestó que en otros mereció más y no sumó (Barcelona, por ejemplo) y añadió que en otros nos "faltó acierto". Pero lejos de excusas, hubo un análisis general más allá del tramo final del curso. "Todos queremos más, peor hay que saber convivir con nuestra realidad", incidió el 'Pipo'.

De nuevo el técnico expresaba que con las herramientas de las que disponía no se podía hacer más. "Hemos competido toda la temporada al máximo de nuestras posibilidades y hemos tenido exigencia. Los jugadores lo han dado todo y se ha visto un compromiso brutal y un esfuerzo tremendo", explicó.

Ahora bien, faltó regularidad en un equipo joven e inexperto. "Podemos sacar de positivo el jugar estos partidos contra grandes equipos, en estos grandes escenarios. Luego hay que saber jugador y ganarlos. Es la diferencia entre equipos que se mantienen en la élite. Si no les sigues el ritmo de puntaje a los mejores no puedes pelear con ellos y nosotros hemos ido a límite de nuestras posibilidades durante todo el año", insistió.

El último palo: ensalzar el proyecto de Imanol

Al 'Pipo' ya solo le faltaba que le preguntaran por el ejemplo de la Real Sociedad, que casualmente certificaba ganando al Valencia CF su quinto año consecutivo en Europa. Unos hacia arriba y otros (VCF) venidos a menos... Y, Baraja terminó su comparecencia con su último 'palito' para Meriton.

"La sensación es que esa continuidad que tiene la Real Sociedad (proyecto) es la que a todos los entrenadores nos gustaría" Rubén Baraja — Entrenador del VCF

Ensalzó a Imanol como técnico y destacó el mérito de la Real Sociedad como club: "Esto te lo hace fichar con acierto y mantener plantillas durante cuatro temporadas", expresó el míster. Todo lo contrario de lo que sucede en el Valencia CF, donde ya se está hablando de ventas para el verano de jugadores que han sido claves en la temporada como el portero, Giorgi Mamardashvili.

"Esto te lo da la continuidad", dijo. Esa que ni Baraja ni sus homólogos en el banquillo años atras han tenido. "La última vez que la Real Sociedad jugó en Champions creo recordar que casi baja. Este año han vuelto a jugarla, han llegado a cuartos y han mantenido el resto de sus objetivos" (el equipo no se ha caído en LaLiga). "La constancia de este equipo tiene mucho valor", explicó al respecto. "La sensación es que esa continuidad es la que a todos los entrenadores nos gustaría", finalizó.

