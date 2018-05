El ´color de los huevos´ de los jugadores de Sevilla y Betis monopoliza el derbi andaluz

El centrocampista del Betis Joaquín Sánchez sacó su tono más bromista este miércoles para hablar del derbi y reconocer que prefiere tener "los huevos de color carne" y que el técnico Quique Setién "ya se ríe y todo", aunque, en tono ya serio, lamentó el incidente con un aficionado verdiblanco agredido en las inmediaciones del Benito Villamarín.

"Prefiero tener los huevos de color carne, que son más bonitos", expresó entre risas Joaquín, en respuesta a las palabras la semana pasada de Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, que también en tono de broma aseguró que se los había visto "rojos y blancos", los colores del equipo, a sus jugadores. Además el exvalencianista también sacó su mejor sonrisa para hablar de las alineaciones de Quique Setién. "El míster lleva una segunda vuelta fumando lo mejor, ya hasta se ríe y todo. Todavía no me ha dado lo que fuma, pero ya se lo sacaré". Esa fue la afirmación de Joaquín, pese a que Setién, preguntado en rueda de prensa también por los huevos de los jugadores del Betis, aseguró que él no se los mira a sus jugadores.