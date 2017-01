Hay un efecto Prandelli

Dijimos que el Valencia necesitaba que alguien cogiera la bandera y uniera al valencianismo, por un momento pensamos que podría ser Prandelli, que al final no ha unido al valencianismo porque decidió irse pero al menos sí ha conseguido que se una la plantilla, que quizá no sea lo más importante pero sí lo más urgente cuando hay que ganar partidos para no irse a segunda. Voro ha puesto el pegamento pero la reacción de los jugadores ya existía contra el italiano y también contra las personas del club que los pusieron en el disparadero, aunque la cosa iba más con Prandelli simplemente porque lo tomaban más en serio. La labor del entrenador es ahora que este efecto se mantenga más allá de lo inmediato y sirva para reconducir una temporada que caminaba hacia el desastre, el tiempo y los partidos lo dirán, así como los movimientos que vaya a hacer el club en esta semana final del mercado. Si el Valencia se mueve y, por ejemplo, saca algún jugador de los que no participan ni aportan demasiado para traer por ejemplo a Orellana, demostrará que pese a las dificultades está por la labor.

Mendieta es Mendieta y Kempes es eso, Mario Kempes. Cada uno en su estilo, dos leyendas del Valencia CF opinan sobre el momento que atraviesa el club dos años después de que Meriton asumiera el poder comprando el paquete mayoritario de acciones. El dueño parece dispuesto a escuchar y actuar.

