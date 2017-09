El delantero que no llegó

Basta echar la vista unos años atrás para recordar que el Valencia CF hizo grandes temporadas y ganó muchos títulos cuando no tenía un hombre que hiciera cuanto menos diez goles en una temporada, mientras que después no lo hizo teniendo a Villa o a Soldado que pasaban de 25. Es cierto, por no una garantía de que esto va a salir bien. Me encanta esa ambición y esa determinación del entrenador y el director general porque para ganar primero hay que creer y transmitir esa confianza a todo el mundo, aunque más hambre hubieran demostrado si entre los siete futbolistas que han fichado hubiera un delantero con la garantía del gol que hasta ahora no han demostrado Rodrigo ni por supuesto Santi Mina. El entrenador lo quería. Todas las esperanzas, al menos hasta enero, quedan en que Marcelino logre ese escenario en el que se requieren pocos goles para ganar partidos y en particular en Zaza, que es el que nos puede sacar de pobres si le empiezan a entrar como el día de Las Palmas. Ha costado como mínimo 16 ´kilos´, así que tampoco sería pedirle demasiado.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.