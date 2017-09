Cuando no eres ni el paraguas de nadie

Se va Alexanko con una línea más en su extenso curriculum en la que se podrá leer que ha sido Director Deportivo del Valencia CF, algo que sin duda viste mucho porque este club es muy grande pero que en realidad y en el fondo nunca ha sido. No supone sorpresa alguna el despido, cada vez que ha habido oportunidad durante estos últimos meses los que de verdad manejan el club –Alemany, Marcelino y Murthy– se han encargado de dejarlo al margen, cuando no en evidencia. Así era la cara que le salía en las fotos presentando a todos esos fichajes, algunos de los cuales poco o nada tenían que ver con su criterio, su trabajo y el de la secretaría técnica. A la reunión con Peter Lim en el momento cumbre del mercado de fichajes ya ni siquiera lo llamaron.

Tampoco su salida hará temblar los cimientos del buen momento que atraviesa el equipo, eso está en manos de Marcelino y los resultados, la noticia pasa más bien por intrascendente como lo ha sido su paso por el club. Queda otra duda y es si podría haber seguido así los dos años que le firmó la anterior presidenta si no lo llegan a echar o si habría hecho como su antecesor Suso García Pitarch, es decir, dimitir y marcharse a su casa antes que aguantar ninguneado publicamente. Por no ser, José Ramón Alexanko no era ni el paraguas de nadie. Fue ratificado a finales de febrero y se puede decir que ejerció durante poco más o menos un mes, justo hasta que a finales de marzo Peter Lim nombró Director General a Mateu Alemany. En ese momento arrancó otro Valencia CF y él estaba entre los residuos del anterior.

Y ese Valencia con Marcelino al mando llega este domingo al partido de Anoeta, allí donde se puede decir que empezó todo y donde este equipo solo gana en momentos muy concretos. Por eso hay cierta sensación de que esos tres puntos son más importantes de lo que parece.

