El Betis confirma las cifras del traspaso de Camarasa

Camarasa tuvo una mañana ajetreada en Sevilla. Tras pasar la revisión médica, posar de nuevo ante los medios como hiciera horas antes a su llegada al aeropuerto de San Pablo, como paso obligario para hacerse oficial el traspaso, además de la cesión de Álex Alegría, el nuevo centrocampista del Betis hasta 2022 fue presentado y Ángel Haro, presidente de la entidad verdiblanca, confirmó las cifras de una operación satisfactoria para todas las partes. "Tenemos el 80% del jugador, se pagan siete millones en varios plazos. Habrá más fichajes así", manifestó el presidente de la entidad heliopolitana. A ello habria que añadir el medio millón más en función de unos objetivos a cumplir y que además el Betis se hará cargo de la mitad de la ficha del delantero cacereño, que mañana viernes será presentado en la sala de prensa del Ciutat de Valencia.

Camarasa se mostró muy satisfecho por recalar en su nuevo equipo. "Estoy muy contento de estar aquí. Es una oportunidad que no voy a desaprovechar. Voy a devolver la confianza", manifestó el de Meliana, quien reconoció que existían otras propuestas, aunque prácticamente de inmediato acabó prendado de la oferta bética y los galones que iba a tener y que le expuso Quique Setién. "Ha habido otras opciones, pero tenía claro que quería venir aquí. Tengo ganas de que empiece todo", indicó el ya exgranota que se describió como futbolista que se siente "cómodo en cualquier posición en centro del campo". "Particularmente, me gusta ser partícipe de la salida de balón", añadió 'Camaa', que espera poder coincidir con Ceballos en la plantilla verdiblanca y que el internacional sub 21 no sea traspasado. "Conozco a Dani, soy joven pero conozco al Betis, ha sido muy grande y debe volver donde se merece. Es un gran jugador, si puedo jugar con él, mucho mejor", sentenció. En principio, el Madrid adquirirá sus derechos y será cedido a Heliópolis.