Oier: "He tenido ofertas"

Oier Olazabal, portero titular del Levante UD desde el partido contra el Las Palmas, volverá a defender la portería granota contra el Athletic Club. En su mejor momento en Orriols, el ex del FC Barcelona atendió a SUPER en la víspera del encuentro.

Venía de ver vídeos. ¿Son suyos o están estudiando al Athletic?

Eran vídeos de los tres partidos que he jugado. Lo vemos con el entrenador de porteros, analizamos errores y buscamos la forma de corregirlos.

Y usted, ¿cómo valoras esos partidos?

Bien. Yo creo que buenos. Llevaba tiempo sin jugar de forma más asidua yo yo creo que ha estado bien. Al final son dos partidos con la portería a cero. El día del Atlético de Madrid fue un partido que se puso complicado desde el principio y tampoco se puede valorar mucho. Pero estoy contento. Creo que el mister ha confiado en mí en un momento delicado. Es importante y ahora quiero intentar seguir jugando para seguir ayudando al equipo.

Se va a cumplir un año desde que llegaste al Levante. ¿Era lo que esperaba?

Cuando salí de Granada lo tenía muy claro. El equipo estaba muy mal. A nivel deportivo el club estaba muy mal dirigido y no estaba nada a gusto. Me vine a un club de segunda con opciones de ascender y firmamos dos años. Me parecía algo bueno para mí. El poder estar en Primera y volver a pelear por un puesto, y así ha sido. Y a parte de esto, lo fundamental es que uno esté bien y yo siempre digo que aquí estoy encantado. Es un club super tranquilo, super humilde, peleón y con personalidad y yo estoy encantado.

¿Se planteó mirar algo en el mercado de enero cuando no jugaba? En verano tuvo cosas y hubo clubes que preguntaron por usted.

Sí, hubo alguna cosa (continúa...)

