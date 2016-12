Y o soy Peter Lim, estoy muy comprometida con el club», dijo ayer Layhoon para demostrar su máxima implicación en el proyecto. Por esa misma regla de tres, yo también soy Peter Lim. Llevo 39 años como valencianista, 34 de ellos siendo consciente de las alegrías y las penas de mi equipo y actualmente preocupadísimo al comprobar que el club va a la deriva y que hay un riesgo real de bajar a Segunda. Para implicados yo, señora Chan, no usted que es presidenta a tiempo parcial.

El tono de voz de Layhoon, su dialéctica en general, cambió respecto a anteriores comparecencias. «Cumplimos lo que prometemos, a veces con retraso. No somos gente de repetir las cosas muchas veces. Una sóla vez es suficiente, pero en Valencia he aprendido que hay que repetir las cosas 100 veces». Vamos, que aquí somos tontos. En Singapur son más listos y el problema lo tenemos los autóctonos que no comprendemos a la primera ni a la de 99. Pues oye, quizá sea eso. Pero pasar las Navidades en descenso no es a lo que estamos acostumbrados. Y ya me lo puede explicar una o 100 veces la señora presidenta. Aunque yo también sea Peter Lim.



In Cesare we trust

Cesare Prandelli no es el culpable de la situación deportiva del Valencia. Pero de momento no ha hecho mucho por mejorarla. Más bien, poco. Una única victoria en Liga y otra en Copa es su bagaje, y el juego del equipo no invita al optimismo. Pues bien, es tal la desesperación que el valencianismo ve con buenos ojos que Peter Lim se encomiende al italiano para salvar el entuerto. Un señor que apenas lleva dos meses en el club, que ha cambiado de sistema hasta tres veces en una semana sin mejoría alguna y que firma los peores números de la historia de los entrenadores del banquillo valencianista será el encargado de decidir qué fichajes deben salvar al equipo del descenso. Así se escribe la historia del Valencia de Meriton. Eso sí, yo soy Peter Lim.



Fuori

Es increible que estos días, hablando con unos y con otros, prácticamente he escuchado todos los nombres de la plantilla como candidatos a formar parte de la Operación Fuori. Excepto Jaume, por su condición de valenciano y de bon xic, y Montoya, porque pasa desapercibido hasta para las listas negras, los demás dan el perfil para abandonar el equipo según mi entorno. Muy preocupante. No hay referentes entre la afición, ningún jugador sintoniza con la grada. Pero me mola ser Peter Lim.



Fichajes

La única conclusión positiva que sacamos de la rueda de prensa de ayer es que va a haber fichajes. Podría haber sido aún peor y que Meriton anunciara que no va a haber opción de fichar a nadie. Ahora la cuestión es que acierten. Con los precedentes que hay, lo lógico sería que los nuevos jugadores no aportasen nada. Como escribió esta semana el redactor en cap de este periódico, i quin cap!, Carlos Bosch: «Acierten, por favor». Tranquilo, Carlos, acertaré. Yo soy Peter Lim.

Más artículos de oponión de Vicent Sempere, aquí.