La cantera no es un problema, es una víctima

Analizar la situación del Valencia requiere cierta perspectiva. Y eso afecta a cualquier análisis, desde el primer equipo a la cantera pasando por su presidenta o por el encargado de manejar ahora la comunicación. Y por el de antes. Si un canterano se va al Manchester City y lo reducimos todo a que se va por dinero, nos equivocamos. Y nos equivocamos también si reducimos el problema a José Ramón Alexanko, ahora director deportivo y hasta hace nada director de fútbol base. Me cansé de decirlo antes y lo repito ahora, el problema del Valencia no era García Pitarch, y por lo tanto, el problema no es ahora Alexanko. Ni lo es el representante de un jugador, que, no lo olvidemos, trabaja para el jugador y no para el Valencia. El problema es general, y cuando un club funciona mal, funciona mal todo, y acaba funcionando mal la cantera. Que el City se lleve a uno de tus mejores canteranos es lógico -¡si hasta se los lleva de la cantera del FC Valors!- pero lo que tenemos que preguntarnos es si el proyecto del Valencia es poderoso y serio, no contar el dinero que tienen los jeques árabes de los equipos ingleses. Una forma de afrontar el problema del Valencia está en ver que de una manera u otra, todos los profesionales del fútbol terminan saliendo del Valencia y hartos. La lista es interminable en apenas dos años y medio: Rufete, Ayala, Nuno, Gary Neville, Phill Neville, Ayestaran, César Sánchez, García Pitarch, Prandelli... Obviamente, de entre todos, habrá quien hizo méritos para salir y quien no, pero valga como ejemplo del surrealismo y ´cortoplacismo´ de la gestión de Layhoon, que el Valencia estaba casi en puestos de descenso y para reforzar el equipo hubo que poner al director de fútbol base a fichar y al delegado para entrenarlo. ¿Y todavía pensamos que el problema de los canteranos es de dinero? ¿De verdad se lo cree alguien? Es un problema de gestión de club, estructural, de inadaptación y hasta de identificación con el proyecto. Dijo Layhoon hace apenas mes y medio que el único problema del Valencia era deportivo, y ahora, para explicar la salida de un canterano al City dice el Valencia que es una cuestión económica. A ver, si el Manchester City se lleva un cadete del Sevilla o del Villarreal, de fondo hay, inequívocamente, un problema económico. Si del Valencia se van más de dos o tres de los mejores canteranos, teniendo en cuenta cómo va el proyecto Meriton, el problema es otro. Seamos serios.

