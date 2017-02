¿Qué es ahora mismo defender al Valencia?

Amadeo Salvo no ha dicho que quiere volver al Valencia y ya se puede leer y escuchar que no tiene cabida en el club. Es curioso y no hace más que confirmar mi teoría de que cacarearon lo de hacer una supermegaestructura deportiva para parar su aparición en público. Y la confirma porque eso de que «el Valencia dice que Salvo no tiene cabida en el club» es bastante relativo. Primero cabe decir que es una ´No noticia´ porque en el comunicado el hombre no dice que quiera volver, y por lo tanto, el hecho de que algunos lo quieran convertir en noticia les delata, y segundo, tengo bastante interés en saber quién ese ´Valencia´ que dice que Amadeo no cabe, o que no cabe Albelda, o no cabe Subirats. Llevamos el suficiente tiempo con Lim en el Valencia como para asumir que el único que puede decidir si en el club cabe Pepito de Museros o Paquito de La Creu, es el propietario. Lo demás, son ganas de decir cosas con una intencionalidad evidente porque todos sabemos que ahora mismo no hay nadie en el Valencia de Valencia capacitado para decir que va a haber cambios estructurales e importantes en el club, y por lo tanto si preguntas te dicen que no están previstos. Y eso está por encima del protagonista en cuestión. En otras palabras, que tanta gracia me hace cuando se dice que se va a hacer una secretaría técnica con dos millones de ojeadores y que para el puesto de director deportivo suenan Albelda, Cañizares, Subirats y Fernando, como cuando se dice que no está previsto hacer cambios en la estructura ejecutiva y que por lo tanto Salvo no tiene cabida. Las dos cosas son ´bufes de pato´ porque quien manda es Lim. Dicho esto, no deja de ser curiosa una cosa, ¿quien dice que Salvo no tiene cabida en el Valencia es el mismo que dice que Kempes no puede ser embajador del club porque vive en USA? Y ya que estamos con Mario, el otro día leí la entrevista que le hicimos en este periódico y me impactó una de sus declaraciones: «Cuando amas a un club, tienes que intentar abrirle los ojos a los que mandan». He de ser sincero, le he dado muchas vueltas a esas palabras, y me he dado cuenta que ellas han servido para que por fin le diera forma a una idea que rondaba mi cabeza. Ahora ya lo puedo decir. Una manera de explicar la situación por la que atraviesa en estos momentos el club de Mestalla se puede resumir en esta pregunta: ¿Qué es en estos momentos ayudar al Valencia? Yo lo tengo claro.

