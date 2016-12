Del domini absolut a la incertesa

El nou Trofeu Fundació José Luis Lopez va començar ahir en el trinquet Pelayo on es van disputar les dues eliminatòries dels tornejos en les modalitats de raspall i escala i corda. Els equips que continuen endavant són el de Pablo, Coeter II i Raúl i el de Genovés II, Pere i Héctor II mentre que els perdedors hauran d´esperar a veure si poden passar en la repesca.

Les dues partides van tindre certa similitud en el desenvolupament perquè començaren sent clarament dominades per un equip, el després vencedor, però amb el pas dels jocs hi va haver reacció dels perdedors, la qual cosa li va donar emoció a les confrontacions.

En l´eliminatòria a raspall, el trio de Pablo va superar al de Ricard, Canari i Lorja pel tanteig de 25-15. En este primer acte de la sessió doble de luxe, Coeter II va ser el més destacat. El veterà mitger va liderar i guiar als seus joves companys i a més va ser el més determinant per la seua capacitat per a parar pilotes i per a amagar-la o trobar la galeria.

El primer joc va ser per a Ricard des del dau. Després, Pablo en va sumar tres consecutius, dos d´ells amb una superioritat absoluta per la perfecta execució del traure. I al poc de començar, l´electrònic marcava 15-5 favorable als rojos.

Però els blaus reaccionaren. Ricard, Canari i Lorja començaren a pegar més fort i amb més criteri i reduïren la distància a solament un parcial (20-15). Però la seguretat de Pablo al dau i les bones accions de Coeter II i Raúl feren impossible la remuntada.

En la segona partida, la d´escala i corda, Genovés II, Pere i Héctor II guanyaren per 60-50 a Miguel, Javi i Monrabal. Ací, els mèrits estigueren prou més repartits, sobretot entre els escaleters i els mitgers.

Fins al 45-25 favorable a l´equip de Genovés II, la constant era que els rojos carregaven i els blaus defensaven. Fins que va aparéixer Javi. Les canonades del mitger ficaren al seu equip en partida i la confrontació va canviar de poc més que normal a molt bona. També a emocionant, però en este cas tampoc es va concretar la remuntada.

Següent jornada

El torneig descansarà ara deu dies per la disputa del Trofeu Mestres, que també tindrà lloc a Pelayo. La segona jornada es completarà el dilluns 26. La sessió començarà de nou amb la modalitat a raspall amb la partida que enfrontarà a Moltó i Sanchis contra Sergio, Brisca i Miravalles. A continuació, en el torneig d´escala i corda, Soro III, Dani i Álvaro jugaran contra Pere Roc II, Santi i Conillet.

La ronda en curs acabarà el dijous 29, també en la ´Catedral´. Posteriorment, els equips vencedors de cada modalitat i els millors derrotats disputaran les semifinals.