El trofeu Joves busca a Borriana al seu primer finalista

Després de quinze partides repartides entre els trinquets de Borriana i Vila-real, una lliga que va començar el passat octubre i un alt nivell vist en tots els participants, arriba el moment de conèixer als finalistes del trofeu Joves. Esta vesprada al trinquet de Borriana es juga la primera semifinal. La parella de Pablo de Borriol i Víctor Bueno s´enfronta al trio de Giner, Álvaro i Josep.

La parella ix com a favorita gràcies al seu domini al llarg de pràcticament tot el campionat, però no es poden refiar davant un trio molt complet. La segona semifinal serà divendres al trinquet de Vila-real i la final, també a la mateixa ciutat, divendres 30. Més lluny, cartell nadalenc el que anuncia este dimecres el trinquet de Guadassuar. La vesprada començarà amb raspall. Moltó i Roberto contra Ian i Coeter II. A continuació, escala i corda amb Soro III i Salva enfront Genovés II i Santi.

Per altra banda, Genovés II, Félix i Carlos guanyaren 60 per 45 a Soro III, Dani i Monrabal en la partida que va tancar la jornada del 25 aniversari del club de Dénia. Una partida molt disputada, on el trio de Soro III, després de remuntar un marcador advers de 40 per 25 i igualar a 45, es va quedar estancat en la recta final.

Abans d´esta partida el club havia organitzat una prèvia amb grans glòries. Tornaren a vestir-se de blanc Paco Cabanes ´El Genovés´, Víctor, Sarasol II, Solaz i Oñate. Un gest que l´afició reconeix.